DIRETTA Europa League, Royale Union SG-Roma | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Primo impegno delle italiane in Europa League per questo giovedì: la Roma vola in Belgio per affrontare il Royale Union Saint-Gilloise

Tornano in campo, dopo la due giorni dedicata alla Champions League, anche le squadre italiane impegnate in Europa League. Parte la Roma che, per la quarta giornata del nuovo format della competizione, fa visita al Royale Union Saint-Gilloise.

I padroni di casa, guidati in panchina dal mister Sebastien Pocognoli, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno conquistato contro il KV Mechelen, mentre la classifica piange: decimi in Jupiler League, la vittoria manca, ormai, dal 29 settembre scorso. In Europa, un solo punto conquistato in tre partite, contro il Bodo Glimt, e due sconfitte rimediate con il Fenerbahçe di José Mourinho e il Midtjylland nel turno precedente. Anche i giallorossi dell’allenatore Ivan Juric, la cui panchina resta in bilico, non vivono un momento felice. Sconfitti dal Verona per 3-2 nell’ultima giornata del campionato di Serie A, dove occupano il dodicesimo posto con 13 punti conquistati in 11 partite, nella classifica europea sono in diciannovesima posizione con 4 punti: nell’ultimo impegno, battuta la Dinamo Kiev grazie al rigore realizzato dal bomber Artem Dovbyk. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Joseph Marien’ di Bruxelles.

FORMAZIONI UFFICIALI ROYALE UNION SG-ROMA

ROYALE UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic, Fuseini. All. Pocognoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fee, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov. All. Juric

CLASSIFICA: Lazio, Tottenham, Anderlecht 9; Ajax, Galatasaray, Eintracht, Midtjylland, Athletic Bilbao, Bodo Glimt 7; Lione, Rangers, Olympiacos, Steaua, Besiktas 6; Fenerbahce 5; Porto, Slavia Praga, Real Sociedad, Hoffenheim, Roma 4; Viktoria Plzen, Manchester United, Elfsborg, Ferencvaros, Az Alkmaar, Malmoe, Braga 3; Twente 2; Union St Gilloise, Paok, Rigas, Nizza, Ludogorets 1; Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Qarabag 0

ARBITRO: Jerome Brisard (Francia)