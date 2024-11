Contattano di nuovo Allegri: ritorno in panchina che spiazza tutti

Nessuno se lo aspettava, contatti ripresi con Massimiliano Allegri e una panchina imprevista per l’ex allenatore della Juventus: siamo alla svolta

Dalla fine della scorsa stagione, è libero sul mercato e ancora in attesa di una opportunità importante. Che dovrebbe arrivare presto, trattandosi di un allenatore di grande carisma ed esperienza, i cui risultati in carriera parlano da soli. I rumours di mercato su Massimiliano Allegri sono sempre numerosi e non sono di certo mancate le squadre cui l’allenatore livornese è stato accostato.

Tra le varie eventualità, finora, non se ne è concretizzata nessuna. Al Milan, nonostante le difficoltà, sta tenendo botta Paulo Fonseca. Il Benfica e il Manchester United hanno deciso di virare su altri allenatori. Ad Allegri sta pensando la Roma, tra i vari nomi in caso di esonero di Juric. Situazione da monitorare, quella legata ai giallorossi. Ma potrebbe esserci, a sorpresa, un’altra panchina assai prestigiosa ad attendere l’ex tecnico della Juventus.

Crisi Real Madrid, Florentino Perez chiama Allegri per il dopo Ancelotti

Tra i top club inaspettatamente in difficoltà, c’è il Real Madrid campione d’Europa. I ‘Blancos’ non stanno vivendo un buon momento, testimoniato dalla clamorosa vittoria del Milan al ‘Santiago Bernabeu’.

E’ già il secondo ko in quattro gare in Champions League, che va ad aggiungersi a quello contro il Lille. E anche al pesante 0-4 contro il Barcellona nel ‘Clasico’ in campionato. Carlo Ancelotti sta faticando a trovare una quadra, la sensazione è che in questo momento la compagine non abbia equilibrio sul campo, faticando a far coesistere tanti campioni, e che si sfaldi troppo facilmente.

L’allenatore emiliano è solito riuscire a risolvere brillantemente le difficoltà. Ma la pazienza di Florentino Perez ha un limite e nei suoi pensieri ci sarebbe Allegri, già sondato anni fa. Il presidente del Real lo preferirebbe, secondo ‘Elgoldigital’, a Raul e Zidane, per la sua capacità di avere pugno duro di fronte a un gruppo che appare poco coeso e ha bisogno di regole ferree.