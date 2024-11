Union SG-Roma, l’amarezza di Svilar: “Arbitri e sfortuna, ora ci va tutto contro”

Le parole di Mile Svilar in conferenza stampa prima del match contro l’Union Saint-Gilloise: il portiere della Roma mostra il suo disappunto per gli episodi contrari

La Roma scende in campo domani sera alle 18.45 contro l’Union Saing-Gilloise per continuare a rincorrere le posizioni che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Accanto all’allenatore Ivan Juric in conferenza stampa dal King Baudouin Stadium c’era Mile Svilar, che in Belgio è di casa avendo la nazionalità.

Il portiere della Roma ha risposto alle domande dei giornalisti, rivendicando anche un po’ di sfortuna in queste ultime settimane, oltre agli episodi arbitrali. Le sue parole:

Come la vedi tu la situazione dalla porta? Ti sei fatto un’idea di cosa non va? “La prima cosa è che siamo stati un po’ sfortunati però dobbiamo fare meglio. Ci stiamo adattando ma andrà meglio molto presto, da domani vogliamo vincere per alzare il nostro morale”.

Riuscirai a giocare con il Belgio? “Non ti posso rispondere”.

Senti la responsabilità di essere uno dei punti fermi? “Io mi sento normale e provo a concentrarmi sul lavoro giorno per giorno per vincere partite, ne abbiamo bisogno”.

C’è la sensazione che non abbiate un buon rapporto con gli arbitri? “Non so, ci sono stati tanti episodi non giusti verso di noi, come domenica il secondo gol era da annullare. Purtroppo non è stato l’unico. A volte sentiamo che tutto è contro di noi, ma non è bello. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare. Se ci pensi troppo sei ancora meno concentrato”.

Col senno di poi lasceresti nuovamente l’Anderlecht così presto? Che ne pensi di come sta andando la tua carriera? “Quando torno in Belgio mi fate questa domanda, ma non sono concentrato sul passato ma solo sul futuro”.

Pellegrini dopo Firenze ha detto che dovevate guardargli negli occhi e dirvi tutta la verità, avete parlato nel gruppo? “Sì, abbiamo parlato nello spogliatoio, col mister, stiamo parlando tutti i giorni ma l’episodio a Firenze è stata una partita bruttissima, non eravamo noi. Nelle partite successive abbiamo reagito bene, ma domenica ci sono stati episodi che non erano nelle nostre mani e questo non possimo cambiarlo. Ma possiamo cambiare quello che facciamo in campo, pensiamo solo a questo”.