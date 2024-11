Un acquisto record per l’Inter: “È il peggiore della storia”

Non solo Champions e lotta scudetto con il Napoli: in casa Inter tiene banco anche il calciomercato in entrata e in uscita

Reduce dalla striminzita vittoria per 1-0 in casa contro il Venezia, l’Inter in questo avvio di stagione è finita spesso nel mirino della critica per aver perso la solidità difensiva messa in mostra nell’annata della seconda stella. La fase difensiva non è, tuttavia, l’unico aspetto da migliorare per Simone Inzaghi che, rispetto all’anno scorso, deve far fronte ad una percentuale realizzativa decisamente inferiore.

Non a caso, ormai da mesi la dirigenza nerazzurra sta monitorando Jonathan David, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025 e finito anche nel mirino della Juventus e di numerose big della Premier League. Alla vigilia della sfida in Champions League contro i bianconeri, il presidente del Lille ha dichiarato di voler rinnovare il vincolo con l’attaccante canadese, ma l’impresa si presente alquanto ardua viste le richieste di un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, un campione del Mondo per Barella

Tra le società interessate a David c’è anche il Chelsea che nelle ultime ore è balzato agli onori delle cronache di mercato anche per una possibile cessione pesante. Una situazione scottante che, secondo la stampa inglese, anche l’Inter starebbe monitorando con estrema attenzione. Stando a quanto riportato da ‘The Sun’, infatti, insieme al Barcellona anche i nerazzurri sarebbero interessati a Enzo Fernandez.

Acquistato dai Blues per una cifra record da 107 milioni di sterline nel 2023 e definito da Rory Jennings su Talk Sport “il peggior” acquisto della storia, il centrocampista argentino sotto la guida di Enzo Maresca ha perso i galloni di titolare e, qualora questa situazione dovesse perdurare nel tempo, sarebbe pronto a chiedere la cessione, già a gennaio.

Non avendo il passaporto comunitario, l’ex Benfica non potrebbe arrivare in nerazzurro il prossimo inverno, ma solamente in estate, quando Piero Ausilio e Beppe Marotta saranno chiamati a resistere alle potenziali offerte milionarie per Nicolò Barella. Una situazione da monitorare, dunque, ma non nell’immediato visto che i due slot da extracomunitario ad Appiano sono stati occupati con gli arrivi di Mehdi Taremi e Tomas Palacios.