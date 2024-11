Scintille in Champions e occasione in estate: Juventus e Milan ci provano

La Champions League regala indicazioni interessanti anche in ottica calciomercato. Un calciatore piuttosto talentuoso si è messo in evidenza anche contro la Juventus e potrebbe far gola alle italiane

La serata di martedì di Champions League che ha visto tra le grandi protagoniste ben tre squadre italiane ha messo in luce come sempre spettacolo, giocate e calciatori di alto profilo.

A quest’ultima categoria appartiene senza dubbio anche Edon Zhegrova, esterno d’attacco classe 1999 del Lille che ha vissuto l’ennesima grande serata nella sfida giocata in casa contro la Juventus. Il kosovaro di origini tedesche è apparso a tratti imprendibile, mettendo in mostra tutte le sue doti soprattutto nell’uno contro uno e nel cambio di passo. Mancino purissimo con le classiche movenze dell’esterno in grado di accentrarsi sia per il calcio che per il passaggio, Zhegrova ha messo anche a referto un assist straordinario per il momentaneo vantaggio di David: azione personale dalla propria trequarti campo fino a liberare con un lungo tracciante l’attaccante canadese lanciato a rete.

Lungo l’arco della serata contro i bianconeri non sono mancate altre giocate di questo tipo a certificare anche in ambito internazionale un valore ormai conclamato. La sua stagione d’altronde dal punto di vista strettamente numerico recita già 7 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.

Calciomercato Milan e Juventus, Zhegrova fa scintille: in estate diventa un’occasione

Giornata di grazia quindi per Zhegrova che ha fatto impazzire Cabal, diretto marcatore, ma anche la stessa Juventus che in ottica estiva, così come il Milan, potrebbe mettergli gli occhi addosso, dopo che lo scorso gennaio il giocatore era stato bloccato dalla Roma come potenziale erede di Dybala.

I valori tecnici del calciatore kosovaro non si discutono e i margini di crescita ulteriore non mancano. Inoltre va considerata una valutazione di mercato intorno ai 25 milioni di euro oltre ad un contratto in scadenza a giugno 2026, e che in estate quindi sarà ad un solo anno dalla sua naturale conclusione.

Zhegrova dunque nel computo costi-valore tecnico rischia di essere una ottima occasione di mercato da provare a cogliere in ottica Serie A. La stessa Juventus, ma anche il Milan, potrebbero quindi provarci per il classe 1999 che con la giusta cifra potrebbe rappresentare una freccia interessante ed imprevedibile per gli l’arco dei due club italiani.