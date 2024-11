Lazio, aggirata la sanzione Uefa: rischio maxi stangata

Non solo la Champions League: in questi giorni si giocheranno anche partite di Europa League. La Uefa tiene d’occhio la Lazio

Domani sera, quando la Lazio ospiterà il Porto per la quarta giornata di Europa League, l’attenzione non sarà rivolta solo al gioco in campo.

In vista della partita di Europa League in programma domani sera tra Lazio e Porto, i tifosi biancocelesti saranno sotto stretta sorveglianza in virtù delle recenti sanzioni imposte dalla UEFA per comportamenti considerati inadeguati. In particolar modo, secondo il massimo organismo calcistico europeo, in occasione della partita contro il Nizza, alcuni sostenitori laziali si sarebbero resi responsabili del lancio di oggetti, petardi e fumogeni in prossimità del campo, oltre ad aver intonato presunti cori e ululati di stampo razzista.

In risposta, la Uefa ha disposto la chiusura parziale della Curva Nord e ha sospeso, per un anno, una sanzione più severa che potrebbe entrare in vigore qualora si ripetano episodi simili. Pur non avendo la possibilità di appellarsi alla sentenza, data la disponibilità di filmati che documentano l’accaduto, la Lazio ha scelto di offrire una soluzione alternativa ai tifosi colpiti dal provvedimento.

Lazio, occhio alla stangata della Uefa

Gli abbonati della Curva Nord possono infatti acquistare un biglietto per assistere alla partita in altri settori dello stadio: i tagliandi per la Curva Nord e i Distinti Nord sono stati messi a disposizione al simbolico prezzo di un euro, mentre per gli altri settori è previsto un supplemento che oscilla tra i dodici e i ventiquattro euro.

Sebbene questa mossa rispetti i parametri della legalità, la Uefa ha espresso disappunto, interpretandola come un tentativo di aggirare le restrizioni disciplinari imposte come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero.

Domani sera, i delegati della Uefa che saranno presenti allo stadio Olimpico monitoreranno da vicino il comportamento del pubblico sugli spalti. La Uefa potrebbe essere così pronta ad agire in caso di nuovi episodi di disordine o manifestazioni di intolleranza. Qualsiasi gesto fuori dalle righe potrebbe portare a una sanzione esemplare, con la chiusura dell’intero impianto per più incontri, a partire dalla partita con il Ludogorets in programma il prossimo 28 novembre.