Gasperini gongola e dice tutto: “Ora siamo chiari anche per lo scudetto”

L’Atalanta passa a Stoccarda e vede la qualificazione Champions: le parole del tecnico dei bergamaschi nel post gara

Vittoria preziosa per l’Atalanta sul campo dello Stoccarda. Tre punti d’oro per la formazione di Gasperini che salgono al nono posto in classifica e si mettono in scia del gruppetto che, ad oggi, sarebbe direttamente agli ottavi.

Nel post gara a ‘Sky’, il tecnico bergamasco commenta il successo della sua squadra: “Siamo venuti con ambizione, poi di lì a vincere ce ne passa. È stato bellissimo, la squadra che aveva vinto a Torino con la Juventus. È anche il modo in cui abbiamo vinto che ci dà fiducia. Nel finale potevamo soffrire meno, ma tante cose buone. Le partite di Champions sono motivo di crescita, di prendere fiducia e l’esperienza dello scorso anno ha dato consapevolezza in più”.

ZERO GOL SUBITI – “In tutte le partite che abbiamo fatto, abbiamo dato la sensazione di solidità, non abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo sempre avuto una buona fase difensiva e su quello abbiamo costruito i punti. È una vittoria che ci mette bene in classifica Champions che non si sa come finirà. Il campionato è un’altra competizione: domenica abbiamo l’Udinese e ci arriviamo con il morale alto”.

ZANIOLO – “Sono felice che ha fatto gol ma continuiamo a lavorare tanto su di lui: è una motivazione in più per continuare a crescere”.

Atalanta, Gasperini e lo scudetto: “Non siamo pronti”

Nel continuare l’intervista, Gasperini non può non rispondere anche alle domande sul campionato e sulla possibilità di lottare per lo scudetto.

“Rispetto le idee di tutti, ma dico che a giugno sono rimasto con l’ambizione di avere una squadra che uscita da una vittoria all’Europa League e da una qualificazione in Champions. L’intenzione mia e della società era di ripartire e rinforzarsi. Se mi dici che siamo pronti a vincere lo scudetto, dico di no. Se possiamo sperare di inserirci, sì se le altre ci aspettano. Per vincere lo scudetto dobbiamo ancora crescere, eravamo vicini a costruire una squadra che potesse essere molto più competitiva, non ci siamo riusciti e adesso stiamo cercando di farla ugualmente con quel che ha potuto fare la società. Così siamo chiari anche per lo scudetto”.