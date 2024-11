Fonseca gonfia il petto dopo il Real: “Questo è il mio Milan, ma in Serie A è diverso” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei rossoneri al termine del match contro i Blancos. Ecco le sue parole

Paulo Fonseca scrive una pagina importante della storia del Milan. Il tecnico portoghese esulta dopo aver battuto con un netto 3 a 1, al Santiago Bernabeu, il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Per il Diavolo è stata la partita perfetta, in cui è rinato Rafa Leao. Ma il Milan ha messo in mostra anche tanti altri giocatori, autori di una prestazione di altissimo livello.

In conferenza così si sottolinea la prova dei centrocampisti a partire da Yunus Musah: “Lo abbiamo messo lì largo sulla destra per aiutare la squadra con Vinicius, che è fortissimo. Quando gli avversari cercano la profondità, difendere a cinque aiuta tanto”. Poi arriva la rivelazione sulla formazione: “Avevo pensato a questa struttura già in occasione dellapartita contro il Monza. Chi non aveva giocato sabato era perché avevamo studiato il Real Madrid. Ecco perché Tomori, Leao ed Emerson Royal erano rimasti fuori”. Poi Fonseca esulta altri suoi giocatori: “Fofana, Reijnders, Pulisic e Morata sono stati decisivi per come hanno controllato la partita”.

Real Madrid-Milan, Fonseca: “Vi spiego perché in Serie A è diverso”

Paulo Fonseca, poi, ovviamente, esulta per una vittoria prestigiosa. Per il tecnico portoghese è la seconda impresa in stagione, dopo la vittoria contro l’Inter in campionato.

“Devo essere onesto – prosegue Paulo Fonseca in conferenza stampa – Questo è il Milan che io voglio, ma non penso che possiamo essere sempre questa squadra in Serie A. In Europa, ad esempio, non si gioca uomo a uomo. Stasera abbiamo fatto una partita di grande qualità, magari in Italia non è possibile fare un match così, ma lavoriamo per poterci riuscire”.

“Oggi abbiamo dimostrato di essere in crescita in tante aspetti. E’ stata una partita aperta, dove abbiamo potuto giocare in maniera differente. Nel campionato italiano è diverso – ribadisce Fonseca -, perché spesso si trovano squadre che si difendono uomo a uomo, che si chiudono. Dobbiamo lavorare per capire come poter migliorare questo aspetto in Serie A“.

In zona mista poi arriva la tanto attesa battuta sulla prestazione di Rafa Leao: