Dimissioni immediate dopo la Champions: incubo Pioli

Decisione presa dopo la pesante sconfitta di ieri. La squadra è ultima nel girone con appena 1 punto, ecco tutti i dettagli

Incubo Pioli. Un 5-1 in Champions pesantissimo, tale da spingerlo a rassegnare le dimissioni. Manca solo l’ufficialità, ma la notizia è ormai di dominio pubblico: la sua avventura è finita un anno dopo il suo arrivo, il 14 novembre 2023.

Secondo il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, Hernan Crespo non è più l’allenatore dell’Al-Ain. A quanto pare l’ex attaccante di Parma, Inter e Milan ha deciso di dimettersi dopo la debacle in Champions League asiatica contro l’Al-Nassr di Pioli e, soprattutto, Cristiano Ronaldo, autore del momentaneo 2-0.

Quest’anno la squadra degli Emirati Arabi non ha ancora vinto una partita e nel Girone A di Champions ha perso – compresa quella di ieri – le ultime tre partite, pareggiando solo la prima in casa contro l’Al-Sadd. Laba e compagni sono ultimi con appena 1 punto, mentre in campionato le cose stanno andando giusto un po’ meglio: sono ottavi con 8 punti dopo le prime cinque giornate.

Pioli e Cristiano Ronaldo danno il colpo di grazia a Crespo: l’argentino si dimette sei mesi dopo aver vinto la Champions asiatica

Crespo era sbarcato negli Emirati Arabia esattamente un anno fa, riuscendo al primo colpo a vincere proprio la Champions League asiatica nel maggio scorso. Il 49enne di Florida ha lasciato il segno anche in Qatar, alla guida dell’Al-Duhail, vincendo tre titoli – tra cui il campionato – in solo un anno e mezzo.

La carriera di allenatore dell’ex centravanti (153 gol in Serie A) è iniziata in Italia, nel settore giovanile del Parma. In B al Modena la sua prima esperienza con una prima squadra, ma anche l’ultima nel nostro Paese. Dopo essere stato vicepresidente dello stesso Parma, Crespo è tornato in Argentina firmando col Banfield. Poi il passaggio al Defensa, col quale ha vinto la Copa Sudamericana prima di traslocare in Brasile. Al timone del San Paolo è durato otto mesi, per poi traslocare in Qatar e, infine, negli Emirati Arabi. Oggi l’addio, o soltanto un arrivederci.