Contatti col club rivale: Calabria saluta il Milan ma resta in Serie A

Non si registrano passi avanti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il capitano rossonero potrebbe così dire addio a fine stagione

La storia tra Davide Calabria e il Milan potrebbe chiudersi al termine della stagione. Il capitano senza giocare, visto che è fuori dai piani di Fonseca oltre ad aver avuto guai fisici, è in scadenza di contratto a giugno e al momento non si registrano passi avanti in ottica rinnovo.

La sensazione è che il club di Cardinale stia davvero prendendo in seria considerazione il divorzio da quello che è stato, piaccia o non piaccia, uno dei punti fermi della squadra negli ultimi anni, sicuro nell’anno dello Scudetto con Pioli allenatore. In estate Moncada ha puntato tutto su Emerson Royal per rinforzare l’out di destra, ma sul campo il brasiliano scaricato dal Tottenham ha confermato tutti i suoi limiti, spingendo forse qualche tifoso a rimpiangere lo stesso Calabria.

Se non al Milan, nel quale è cresciuto e si è formato, il futuro del 27enne bresciano potrebbe essere in Spagna. Nella Liga è molto forte l’agenzia che lo rappresenta, non a caso nel recentissimo passato più di un club spagnolo ha mostrato interesse per lui. Ma non vanno escluse la Premier, destinazioni più o meno esotiche come l’Arabia, e persino la permanenza in Serie A.

Calabria dal Milan alla Juventus a costo zero: lo scenario

L’entourage di Calabria ha ottime entrature anche nel nostro campionato. Così potrebbe offrire il suo assistito a diverse squadre importanti, finanche alle dirette per non dire storiche rivali del Milan. Non all’Inter per ovvie ragioni, sì invece alla Juventus. Con Giuntoli, del resto, vi sono buonissimi rapporti, l’agente del terzino rossonero è lo stesso di un certo Fabian Ruiz.

Per Calabria potrebbe poi riaprirsi la pista Capitale, vale a dire quella che lo condurrebbe dritto alla Roma. Ci sono stati dei contatti l’estate scorsa, poi però non se ne fece più nulla. Pure quella giallorossa potrebbe essere una soluzione in caso di addio al Milan, con il quale ha collezionato 262 presenze (312 contando quelle con le giovanili), realizzando 9 gol e 21 assist.