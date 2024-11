Affare con i rossoneri: colpo di scena Soule subito via da Roma

Dopo Dovbyk, l’argentino è stato l’acquisto più costoso della Roma nello scorso calciomercato estivo. Per ora l’affare lo ha fatto la Juventus

Diciamolo chiaramente: Soule deve fare il tifo per l’esonero di Juric se vuole sperare davvero in un ruolo da protagonista in questa e nella Roma che verrà. Certo, molto dipenderà anche da lui. E finora, vedi col Verona contro il quale ha realizzato il primo gol in giallorosso, solo raramente ha davvero dimostrato di poter essere all’altezza.

Pubblicamente Soule non ha mai polemizzato per il suo scarso utilizzo, anzi dopo il ko del ‘Bentegodi’ ha mostrato un po’ di empatia nei confronti del tecnico croato: “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, ci dobbiamo adattare. Abbiamo lavorato tanti giorni con lui: tutti crediamo nel suo gioco“.

Ma è solo il cambio di allenatore che potrebbe realmente dare maggiori chance di impiego al fantasista argentino, che alla Roma è costato circa 30 milioni. E per ora l’affarone l’ha fatto la Juventus… Il futuro di Soule è meno incerto di quello di Juric, ma sempre incerto è, come confermano le indiscrezioni di queste ore a proposito di un suo possibile addio al termine della stagione. Impensabile già a gennaio, considerato quanto investito dai Friedkin.

Roma, Soule intoccabile fino a un certo punto: possibile assalto dalla Germania

Chiaramente la Roma se ne priverebbe se non dovesse riuscire a conquistarsi un posto di rilievo nell’undici. In tal senso potrebbe aiutarlo l’amico Dybala. In che modo? Andando via… I capitolini hanno speso 30 milioni e l’estate prossima non potrebbero cederlo a molto meno, altrimenti sarebbero costretti a registrare una minusvalenza.

Soule ha 21 anni e un potenziale importane, per cui non mancano di certo potenziali acquirenti. Dall’Arabia alla Premier, passando per Liga e Bundesliga. In Germania, stando al giornalista turco Ekrem Konur, il classe 2003 di Mar del Plata è sulla lista della spesa nientemeno che del Bayer Leverkusen. Il club rossonero è tra i migliori in circolazione per quanto riguarda il valorizzare i calciatori di grande talento. Volendo avrebbe pure le risorse economiche necessarie per trovare un accordo con la Roma, la quale ad oggi non sembra ancora aver smesso di credere in Soule.