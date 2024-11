Roma, Soulé si schiera con Juric: “Tutti crediamo nel suo gioco”

Non basta alla Roma il primo gol in giallorosso di Matias Soulè nella trasferta sul campo del Verona: le parole del fantasista argentino sul tecnico Juric

Niente da fare per la Roma, che dopo la vittoria in settimana contro il Torino cade sul campo del Verona in una partita rocambolesca.

Matias Soulé trova il primo acuto in maglia giallorossa, ma non basta per uscire indenne dal Bentegodi. L’ex fantasista della Juventus è amareggiato a fine partita nonostante la gioia personale: “Non sono per niente contento del gol, chiaramente preferivo i punti. Era una partita che dovevamo vincere, come altre, ma non è andata così. Avremmo meritato di più, dobbiamo immediatamente rialzarci – spiega Soulé ai microfoni di ‘Dazn’ – Il gol è stato una liberazione personale, non mi aspettavo però di perdere. Devo fare di più, sono consapevole di questo e dobbiamo ricompattarci per uscire da questa situazione con il lavoro”.

Il nuovo ko della Roma mette nuovamente nei guai Juric, con la panchina del tecnico croato che torna bollente: “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, ci dobbiamo adattare. Abbiamo lavorato tanti giorni con lui: tutti crediamo nel suo gioco“, ha aggiunto successivamente Soulé in conferenza stampa.