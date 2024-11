La partita non si può giocare, UFFICIALE: chiesto il rinvio

Le società hanno presentato richiesta ufficiale per rinviare due partite in programma questa settimana: la situazione è molto grave

Difficile pensare allo sport quando lo scenario che si ha intorno è di una vera catastrofe. La Spagna piange ancora i suoi morti, Valencia e l’intera provincia deve ancora uscire dall’incubo iniziato con l’alluvione Dana.

Le immagini arrivate nei giorni scorsi dalla Spagna sono drammatiche, come la situazione che coinvolge l’intera provincia di Valencia. Dopo non arrivano le immagine, arrivano i numeri che disegnano una tragedia che ha pochi pari al mondo: 222 morti, almeno per il momento, 72mila persone colpite dall’alluvione, oltre 20mila case distrutte e 44mila auto danneggiate.

L’intera provincia è in ginocchio e anche il calcio non può che fermarsi davanti ad uno scenario del genere. La sfida tra Valencia e Real Madrid dello scorso fine settimana non si è disputata, ma la richiesta è di non far disputare neanche le gare del prossimo fine settimana. Questa la richiesta presentata da Valencia e Levante per le gare contro Espanyol e Tenerife.

Valencia e Levante chiedono il rinvio delle partite

Una richiesta arrivata alla Liga in contemporanea e che, con ogni probabilità, sarà accettata considerando al situazione in cui versano le città devastate da DANA.

Nel comunicato dei due club si legge che è stato richiesto alla Liga di rinviare le partite contro Espanyol e Tenerife: “È passata solo una settimana dalla catastrofe della DANA e la situazione è ancora molto grave. Entrambi i club ringraziano per la comprensione e l’empatia mostrata da La Liga, dalla Federcalcio spagnola e dai nostri rivali e manteniamo il nostro fermo impegno a continuare ad aiutare tutti i comuni interessati della provincia di Valencia”.

Si attende ora la decisione della Liga in merita alla richiesta di rinviare le due partite in programma questo fine settimana. Espanyol-Valencia è programmata per sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18.30, mentre la partita tra Levante e Tenerife, valido per la Liga 2 (Serie B spagnola), è calendarizzata per domenica pomeriggio, sempre alle 18.30. Entrambe, salvo sorprese, dovrebbero essere rinviate a data da destinarsi.