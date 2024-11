Juventus, Thiago Motta contento a metà: “Ecco cosa dobbiamo evitare”

Thiago Motta raccoglie indicazioni positive e altre meno sulla prestazione della Juventus contro il Lille in Champions League: il commento dell’allenatore bianconero

La Juventus cercava il ritorno alla vittoria in Champions League, dopo l’inopinata sconfitta di un paio di settimane fa contro lo Stoccarda. Con il Lille, però, è arrivato un punto. Risultato comunque positivo, rimontando nella ripresa lo svantaggio ad opera di David, grazie al calcio di rigore di Vlahovic. Anche se per i bianconeri un po’ di rammarico c’è in ogni caso.

Sensazioni che vengono espresse da Thiago Motta, allenatore dei torinesi, che ai microfoni di ‘Sky Sport’, alla fine della partita, si complimenta con i suoi giocatori per alcune cose e su altre invece li bacchetta. “Non siamo contenti del risultato, volevamo vincere, ma abbiamo fatto di tutto per riuscirci e dunque della prestazione sono soddisfatto – ha affermato – Possiamo ancora migliorare molto, per esempio in fase offensiva negli ultimi venti metri, dove ci è mancato qualche cosa. Sapevamo che avrebbero giocato ad aspettarci e ripartire, sono una squadra che sa che cosa fa. E’ stata una bella partita, abbiamo fatto una prestazione da squadra, ora dobbiamo recuperare un po’ di energie”.

Si è rivisto un difetto già intravisto in altre occasioni e che poteva costare caro, qualcosa su cui la Juventus avrà ancora da lavorare nel modo giusto nelle prossime settimane. “Possiamo evitare di prendere gol come quello di stasera con una riaggressione fatta meglio nel momento in cui abbiamo perso palla – ha spiegato l’allenatore, raccontando la rete subita in contropiede – Ma stiamo crescendo a livello di letture dei ragazzi in campo. Ora dobbiamo preparare al meglio la prossima partita, che è un derby e dunque vale sempre tanto. Sono contento di ciò che stiamo facendo fino ad oggi. Yildiz e Conceicao insieme solo in Champions? Onestamente fino ad ora non ci avevo fatto caso. Sono due giocatori che sono in forma e che nell’uno contro uno hanno tanta qualità per creare problemi agli avversari e grazie a loro abbiamo creato tantissimo sugli esterni”.