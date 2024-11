Juve torna ad Agnelli grazie agli arabi: l’annuncio clamoroso scuote il mondo bianconero

Andrea Agnelli starebbe pianificando il ritorno muovendosi tra investitori stranieri con l’obiettivo di prendere autonomamente il controllo del club

La Juventus sta vivendo un inizio di stagione altalenante, a volte contrastante. Perché l’inizio era incoraggiante, porta inviolata e gioco che comunque faceva registrare dei passi avanti pur non esaltando. Ma sembrava in ogni caso l’inizio di un percorso. Poi un momento quasi di stallo, in cui la squadra di Thiago Motta non è più stata né bella né solida in difesa. La Juve vista in casa del Lipsia, che prende gol ma poi reagisce alla grande e centra una super vittoria in rimonta, per certi versi è già lontana.

Vlahovic sempre criticato nonostante i numeri sostanzialmente positivi in termini realizzativi, ma i gol sbagliati clamorosamente come quello col Parma pesano parecchio per un giocatore atteso al definitivo salto di qualità. Insomma, un percorso che in questa prima parte di stagione si inceppa spesso. La vetta è a quattro punti di distanza, non lontanissima, ma nel mezzo ci sono ben quattro squadre che in questo momento danno tutt’altra sensazione. E così sotto esame c’è il lavoro di Giuntoli e di una società che ha speso tantissimo sul mercato, non ricevendo ancora feedback totali. Tipo Douglas Luiz e un Koopmeiners che si è dovuto già fermare diverse partite e ha bisogno di trovare tranquillità, oltre a Thuram che sta entrando solo ora in maniera solida nella formazione di Motta. E Nico Gonzalez coi soliti problemi fisici. Nel frattempo tornano le voci di un clamoroso nuovo cambio al timone della società, che poi sarebbe un ritorno incredibile di Andrea Agnelli.

Capitali e arabi: il piano di Agnelli per prendersi tutta la Juve

Da qualche settimana sta tornando periodicamente tra i nomi che circolano in ambienti Juventus, quello di Andrea Agnelli. L’ex presidente che si era dimesso a novembre 2022 insieme a tutto il CdA a causa delle “carenze e criticità rilevate dalla Consob e i rilievi sollevati da Deloitte&Touche”, ma soprattutto, dell’inchiesta della Procura di Torino sui vertici bianconeri con l’accusa di false comunicazioni sociali e al mercato, ostacolo agli organi di vigilanza e false fatture per operazioni inesistenti. Con ruolo di conseguenza sempre più importante per John Elkann.

Secondo il giornalista di ‘Radio Bianconera’ Mirko Nicolino, l’ex presidente della Juve sta ora pianificando il ritorno e si sta muovendo in questa direzione: “Mi dicono Andrea Agnelli sia molto attivo, sta mettendo insieme capitali, incontrando investitori stranieri (prevalentemente arabi), conversando approfonditamente con manager nostrani… Il suo obiettivo è quello di prendere il controllo della Juventus in maniera autonoma dal cugino Elkann. Non si tratta, ovviamente, di un’operazione a breve scadenza”. Insomma, gli scossoni nel futuro della Vecchia Signora potrebbero non essere finiti.