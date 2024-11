Ancora un caso scommesse: perquisizione e indagine avviata

Un calciatore sarebbe finito sotto inchiesta per un giro di scommesse insolito relativo ad un cartellino: inquirenti al lavoro

Lo spettro delle scommesse non accenna ad allontanarsi. Negli ultimi anni anche la Serie A ha dovuto fare nuovamente i conti con il problema delle giocate: i casi Fagioli e Tonali sono lì a ricordare quanto il gioco può far davvero male e quanto può distruggere una carriera.

Lo sta capendo anche Paqueta, centrocampista del West Ham, ex Milan, che rischia una stangata per un flusso anomalo di scommesse registrate in 3-4 partite in cui lui era presente e aveva ricevuto un cartellino giallo. Situazione simile a quella vissuta ora in Brasile da Bruno Henrique, finito sotto indagine proprio per i cartellini ricevuti durante il match disputato contro il San Paolo nel novembre 2023.

Proprio alla vigilia di quella partita, alcuni bookmaker hanno registrato un flusso anomalo di scommesse su un cartellino ricevuto dallo stesso Henrique.

Bruno Henrique sotto indagine: flusso anomalo di scommesse

Sono tre le agenzie che hanno allertato le forze dell’ordine, insospettite da movimenti insoliti ed un elevato voluto di denaro relativo ad un cartellino ricevuto da Bruno Henrique nel match tra Flamengo e Santos del 1° novembre 2023.

In particolare una di questa agenzie ha segnalato scommesse mirate, sia da parte di nuovi clienti che di clienti vecchi, lontana dai movimenti normali. Inoltre, questi account provenivano da Belo Horizonte, città natale del calciatore. Un altro bookmaker ha invece evidenziato quattro account che si sarebbero registrati 24 ore prima del match e avrebbero scommesso sull’ammonizione di Bruno Henrique.

Tutte le tre società hanno poi notato che un’elevata percentuale (si è arrivati anche al 98%) di scommesse sui cartellini era diretta a Bruno Henrique. Per far luce su questi movimenti sospetti, gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione a casa del calciatore, prelevando un pc e uno smartphone.

Dal canto suo l’agente del 33enne ha preferito non commentare l’intera vicenda. Silenzio anche da parte del Flamengo che aspetta di capire quale sarà l’evoluzione dell’intera vicenda. Un altro possibile caso scommesse nel calcio brasiliano dopo quello che vede coinvolto Paqueta.