PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 2-1: Dia sempre decisivo, Noslin non incide

Pagelle e tabellino di Lazio-Cagliari, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 5,5

Gila 6,5

Romagnoli 6,5

Pellegrini 6,5

Guendouzi 6. Dal 73′ Zaccagni 6,5

Rovella 7

Isaksen 6. Dal 63′ Pedro 6

TOP Dia 7: rapace d’area sulla punizione del vantaggio, poi è uno dei più lucidi e bravi tecnicamente, non perde quasi mai il pallone. Baroni non lo toglie mai se può, forse è un po’ stanco ma alla fine è comunque decisivo. Menzione d’onore per il capitano Mattia Zaccagni che calcia un rigore importantissimo, pesantissimo, in una partita diventata complicatissima. Lo calcia in maniera perfetta, con Scuffet che quasi lo prende. Un centimetro peggio e sarebbe stato parato.

FLOP Noslin 5,5: peggiore in campo senza dubbio alcuno per la Lazio. A volte troppo lezioso, non incide quasi mai. Dal 46′ Vecino 6,5

Castellanos 6

All.: Baroni 6,5

CAGLIARI

Scuffet 5

Zappa 5,5

Mina 5,5

Luperto 6,5

Augello 6. Dal 67′ Obert 5,5

Makoumbou 6,5

Adopo 5

Zortea 6

Gaetano 6. Dal 67′ Viola 5,5

TOP Luvumbo 6,5. Dall’83’ Palomino sv

Piccoli 6. Dall’83’ Deiola sv

All. Nicola 6,5

Arbitro: Ayroldi 5,5

Il tabellino di Lazio-Cagliari 2-1

Marcatori: 3′ Dia (L), 41′ Luvumbo (C), 76′ rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Adopo (C), Augello (C), Noslin (L), Mina (C), Zappa (L), Lazzari (L), Luvumbo (L)

Espulsi: al 79′ Mina (C) e Adopo (C) per secondo giallo rispettivamente per fallo e per proteste

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (73′ Zaccagni), Rovella; Isaksen (63′ Pedro), Dia, Noslin (46′ Vecino); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna.

All.: Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (67′ Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano (67′ Viola), Luvumbo (83′ Palomino); Piccoli (83′ Deiola).

A disp.: Azzi, Ciocci, Deiola, Felici, Jankto, Lapadula, Marin, Mutandwa,Palomino, Pavoletti, Prati, Sherri, Wieteska.

All. Nicola.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Preti – Garzelli; IV Uomo: Zufferli; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri.