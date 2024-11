Milan, Leao è pronto per Madrid. Le ultime su Gabbia | FOTO CM.IT

Ultimo allenamento a Milanello prima della partenza per Madrid per la squadra di Paulo Fonseca, impegnata contro il Real per la Champions League

È giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per la quarta giornata di Champions League. Oggi così I rossoneri si sono allenati per l’ultima volta a Milanello prima della partenza per la Spagna, davanti gli occhi attenti di Ibra e Moncada. Sarà Mike Maignan a intervenire in conferenza stampa, stasera allo stadio Santiago Bernabeu, al fianco del tecnico portoghese.

Il portiere francese sarà chiaramente uno dei leader a cui il Milan si affiderà per provare ad uscire a testa alta dal campo. Oggi a Milanello ha lavorato regolarmente al pari di Marco Sportiello. Al centro sportivo di Carnago, però, le attenzioni erano principalmente puntate su Matteo Gabbia. Il difensore, che si è fermato alla vigilia di Milan-Napoli per un infortunio muscolare al polpaccio, ha svolto solamente un lavoro personalizzato in palestra. In gruppo invece Tammy Abraham.

L’italiano dunque sarà, di fatto, dunque, l’unico assente oltre ad Alessandro Florenzi. Entrambi, però, viaggeranno per Madrid, per star vicino alla squadra. Ci sono ancora dei dubbi di formazione, ma Rafa Leao, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà in campo dal primo minuto, anche per via di un Noah Okafor non certo trascendentale negli ultimi due match contro Napoli e Monza.

Real Madrid-Milan, tra certezze e dubbi: le ultime di formazione

Le certezze in avanti sono ovviamente legate ad Alvaro Morata e Christian Pulisic: lo spagnolo sarà il riferimento in avanti nella ‘sua’ Madrid, l’americano, invece, può giocare sia a destra che al centro. La posizione dell’ex Chelsea, ovviamente dipenderà da chi Fonseca deciderà di schierare tra Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek.

Non ci sono dubbi sul centrocampo, dove Tijjani Reijnders è pronto a prendersi la scena. L’olandese dopo i tre gol contro Club Brugge e Monza non vuole fermarsi ed è intenzionato a stupire anche al Bernabeu, sfruttando i muscoli e l’intelligenza tattica di Youssouf Fofana che giocherà al suo fianco. Dietro sicuro del posto è Theo Hernandez sulla sinistra. Il resto del reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, vedra sulla destra Emerson Royal, in vantaggio su Terracciano e Calabria. Al centro, invece, Thiaw ha buone possibilità di essere ancora titolare con Fikayo Tomori. L’inglese infatti vuole provare a vincere il ballottaggio con Pavlovic.