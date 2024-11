Maignan, leadership e rinnovo: il francese ha una priorità, c’è l’annuncio prima del Real

Le ultimissime notizie legate al futuro del portiere francese che ha un contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2026

Non è tempo di pensare al rinnovo. Mike Maignan mostra leadership e personalità davanti alle telecamere, nel corso della conferenza stampa, alla vigilia di Real Madrid-Milan.

Il portiere non vuole parlare del prolungamento del contratto, ma la testa è solamente alla partita contro i Blancos: “Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso – afferma il francese, rispondendo in sala stampa -, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro il Real Madrid. Quando gioco scendo in campo con adrenalina, ma serve lucidità ed intelligenza. Bisogna pensare solo al campo. Ogni partita ha la sua storia, serve avere coraggio di giocare a calcio. L’unica paura che non dobbiamo avere è quella di non essere noi stessi”.

Nessuna distrazione, dunque, per Mike Maignan, che ha voglia di recitare un ruolo da protagonista con la maglia del Milan, anche nella serata di domani, ma soprattutto nel futuro. Queste non sono certo le ore per parlare del rinnovo, ma la volontà dell’estremo difensore francese è chiara da tempo ed è quella di prolungare con il Milan. Un Milan, però, che gli possa permettere di vincere. E’ questo l’obiettivo del calciatore, che vuole giocare ad altissimi livelli.

Milan-Maignan, il punto sul rinnovo: accordo a più del doppio

Il Milan, da parte sua, non ha alcun dubbio su Mike Maignan, sia dal punto di vista del calciatore, sia da quello umano.

Il francese è uno dei leadership della squadra, è un capitano dentro e fuori dal campo. Il segnale di oggi, d’altronde, è stato importante: il Diavolo ha scelto di far parlare uno dei giocatori più rappresentativi per la sfida delle sfide, nonostante una situazione contrattuale non certo facile. E’ un attestato di stima che ha voluto dare al giocatore. Per quanto riguarda la trattativa, le parti si stanno parlando e di fatto hanno raggiunto una base di intesa, per uno stipendio più che raddoppiato. Maignan, attualmente, percepisce 2,8 milioni di euro netti a stagione, e il nuovo accordo lo porterebbe a guadagnare più di cinque milioni di euro con i bonus. La fumata bianca è davvero vicina, per la firma di uno dei calciatori più importanti della rosa, dentro e fuori dal campo.