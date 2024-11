Lazio-Cagliari, Bonato non ci sta: “Penalizzati oltremodo, ci sembra quasi impossibile”

Lazio-Cagliari, le parole del ds rossoblù Nereo Bonato al termine della partita

La Lazio supera il Cagliari per 2-1 non senza soffrire e non senza polemiche. Soprattutto da parte del club rossoblù, che punta il dito contro l’arbitro Ayroldi soprattutto per le due espulsioni assegnate a Mina e Adopo, che dovranno saltare la partita contro il Milan.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è presentato il ds dei sardi Nereo Bonato, che non ha nascosto tutta la sua delusione. “C’è malcontento e delusione per come è stata gestita la gara dall’arbitro, perché ci troviamo di fronte un arbitraggio che ci ha penalizzato oltremodo, soprattutto nella gestione dei cartellini. In una gara tranquilla avere otto ammoniti sembra quasi impossibile. La squadra ha fatto una prestazione importante, riuscendo a riprendere un risultato che ci ha visto sotto subito. La situazione della gestione post-rigore non ci è piaciuta. Il giallo a Mina è arrivato quando l’arbitro è girato di spalle, serviva un po’ più di lucidità e di tranquillità nel gestire le situazioni. I ragazzi in campo non hanno avuto un atteggiamento tale da essere così fiscale. Quando è tornato negli spogliatoi gli abbiamo fatto presente che la direzione della gara e la gestione dei cartellini non è stata equa, con Luvumbo c’è stato un trattamento diverso”.

Sul rigore: “Anche il rigore è un episodio difficile da decifrare, tanti rigori vengono fischiati in modo diverso, la sensazione è che Pellegrini entri a gamba tesa. A me sembra un po’ troppo. La gestione dei cartellini ci ha penalizzato in maniera clamorosa e ci penalizzerà anche nella gara successiva. Ci deve essere la capacità di leggere bene la situazione. Siamo qui per manifestare il nostro malcontento con la massima educazione e torniamo a Cagliari sentendoci penalizzati”.

Niente parole dunque da parte di Davide Nicola nel post match: “Credo che in questo momento sia il caso che una sola voce da parte della società porti il malcontento ed è giusto dare risalto ad una situazione che si è verificata in campo e di cui non siamo d’accordo” ha concluso Bonato.