L’anti vigilia di Inter-Arsenal è sconvolgente: addio UFFICIALE dopo cinque anni

“È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere”, le parole del manager nel comunicato in cui si ufficializzano le dimissioni

È a dir poco sconvolgente l’anti vigilia di Inter-Arsenal, supersfida di Champions League in programma mercoledì sera al ‘Meazza’. Un terremoto societario ha travolto il club, con le dimissioni che sono diventate ufficiali poco fa.

Incredibile a Londra, sponda ‘Gunners’: Edu Gaspar se ne va. Il Ds lascia l’Arsenal a stagione in corso, cinque anni e qualche mese dopo il suo ritorno, ma nelle vesti di dirigente. “È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere – le parole di Gaspar nella lettera d’addio – L’Arsenal mi ha dato l’opportunità di lavorare con persone straordinarie e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club”.

L’addio di Gaspar è stato come un fulmine a ciel sereno, anche se sereno non proprio visto che sabato Havertz e compagni sono stati sconfitti 1-0 dal Newcastle perdendo terreno dalla vetta della classifica occupata dal Liverpool, ora a +7 sull’Arsenal scivolata in quinta posizione.

“Ho amato lavorare con tanti grandi colleghi nelle nostre squadre maschili, femminili e dell’accademia, in particolare con Mikel (Arteta, ndr), che è diventato un grande amico – ha detto Gaspar in conclusione – È ora di affrontare una sfida diversa. L’Arsenal rimarrà sempre nel mio cuore. Auguro al club e ai suoi sostenitori solo cose buone e tutto il meglio”.

Ufficiale l’addio all’Arsenal di Gaspar: il brasiliano può diventare il capo dell’area sportiva della galassia di Marinakis

Per il 46enne brasiliano, che da calciatore vinse pure una Premier con l’Arsenal e capace, da dirigente, di rilanciare il club sul piano sportivo, si parla di approdo nella galassia calcistica dell’armatore greco Evangelos Marinakis, proprietario in Grecia dell’Olympiacos e in Inghilterra del Nottingham Forest rivelazione della Premier. Il team in cui milita l’ex Fiorentina Milenkovic è terzo in classifica, con un punto in più degli stessi ‘Gunners’.

Gaspar potrebbe assumere il ruolo di responsabile dell’area sport delle rete di club appartenenti al suddetto Marinakis. Fa comunque scalpore il suo addio all’Arsenal, che lo ha salutato con una nota ufficiale: “Edu Gaspar si è dimesso oggi dal suo ruolo di Direttore Sportivo. Edu, nostro ex giocatore e Invincibile, era tornato nel luglio 2019 come Direttore Tecnico. Ha progredito all’interno del club ed è stato promosso a Direttore Sportivo nel novembre 2022, dove ha supervisionato il calcio maschile, femminile e dell’accademia. Lo ringraziamo per il contributo che ha dato alla nostra rinnovata strategia calcistica e per aver guidato il club con i valori dell’Arsenal nel cuore”