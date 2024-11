Balotelli, esordio con giallo e polemica: “Lo hanno subito puntato”

L’attaccante torna in Serie A a distanza di 1701 giorni dall’ultima apparizione, subito giallo e polemiche: critiche agli arbitri

Mario is back. Riecco Balotelli in Serie A: minuto 86′ di Parma-Genoa, Alberto Gilardino decide il momento di lanciare nella mischia l’attaccante bresciano a 1701 giorni di distanza dall’ultima presenza nel massimo campionato.

Balotelli torna con la maglia del Grifone e lo fa nei minuti conclusivi di una partita che rilancia i rossoblù: la rete di Pinamonti, arrivata al 79′ regala tre punti fondamentali per la corsa salvezza e per la panchina di Gilardino, uno di quelli che ha spinto di più per l’arrivo di superMario sotto la Lanterna.

Con il 45 sulla schiena, il 34enne fa vedere subito la voglia di dimostrare di esserci ancora. Qualche buona giocata ed anche molto impegno in fase difensiva, forse troppo visto che al 91′, dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo, commette un fallo al limite dell’area del Genoa. Punizione e ammonizione con annesse proteste per un fischio che Balotelli non si aspettava.

Ritorno e ammonizione per Balotelli: arbitri sotto accusa

Lo stesso calciatore protesta, questa volta però con un accenno di sorriso, anche dopo il triplice fischio finale quando chiede spiegazione ad uno degli assistenti di Guida per l’ammonizione presa.

Un episodio che ovviamente sui social diventa subito virale e nel mirino ci finisce proprio il direttore di gara. In molti affermano, infatti, che il giallo è stato eccessivamente severo e c’è anche chi azzarda che la fama di Balotelli ha spinto ad estrarre il cartellino: “Lo hanno già puntato”.

Ecco alcuni tweet:

Mi prenderò qualche altra partita perché è presto per valutare Balotelli. Ma una cosa è certa quando vengono a dire che anche senza gambe possono fare ancora la differenza viene da ridere. — Thiago Mottista (@MOTTISMO38) November 4, 2024

Balotelli Comes back to the Serie A after 6 years and gets booked in his first 5 minutes😭😭 #Genoa #balotelli — G.E.K (@GoldenEraKits) November 4, 2024

Partita la crociata contro Mario Balotelli da parte degli arbitri siete sempre voi pic.twitter.com/02VZEZQ0ew — Mettiiuu🦅 (@mettiiuu) November 4, 2024

Non ha fatto niente per essere ammonito

Arbitro imbarazzante — Nolan (@Davenerazzurro1) November 4, 2024

Subito cartellino giallo inesistente dato a #Balotelli…. Complimenti agli arbitri che chiaramente lo hanno subito puntato. #ParmaGenoa — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) November 4, 2024