Show di Lookman, Atalanta da scudetto: il Napoli crolla in casa

La formazione di Gian Piero Gasperini domina a Napoli e interrompe la striscia di vittorie consecutive di Antonio Conte

Dopo cinque vittorie di file messe a segno in campionato, il Napoli di Antonio Conte è costretto ad arrendersi in casa contro una splendida Atalanta. Una partita preparata nei minimi dettagli da Gian Piero Gasperini che sin dai primi 45 minuti è riuscito a mettere sotto gli azzurri con un calcio come sempre molto aggressivo. Una vittoria che proietta la formazione bergamasca al secondo posto a soli tre punti dal Napoli.

A sbloccare l’incontro al decimo minuto del primo tempo è stato uno scatenato Ademola Lookman: su assist di testa di De Ketelaere, l’attaccante ha colpito al volo col sinistro da pochi passi battendo a rete Meret. Raddoppio arrivato alla mezz’ora sempre ad opera dell’attaccante nigeriano. Ancora una volta il passaggio sulla trequarti di De Ketelaere, poi fa grandi meriti a Lookman che ha approfittato dello spazio concesso sui 25 metri per puntare il mirino e battere ancora a rete con una conclusione potente e precisa che Meret non è riuscito a respingere.

Ad avere le occasioni più ghiotte è stata sempre l‘Atalanta che è riuscita ad avvicinarsi diverse volte alla rete del definitivo ko. Dopo il gol annullato per posizione di fuorigioco di Kolasinac, Gasperini ha poi chiuso i conti grazie ai cambi. A confezionare la terza marcatura sono stati tre calciatori usciti dalla panchina: Samardzic con una grande giocata con la suola nello stretto, Bellanova con l’assist sullo splendido movimento di Retegui che si è liberato dalla marcatura di Di Lorenzo ed ha colpito al volo trovando l’angolo basso e vincente.

Serie A, Napoli-Atalanta 0-3: marcatori e classifica

Per il Napoli è la seconda sconfitta di questo campionato, con lo stesso punteggio rispetto al 3-0 maturato alla prima giornata di campionato in trasferta contro il Verona.

Con questa vittoria prosegue il momento d’oro dell’Atalanta che trova la quinta vittoria consecutiva in campionato ed inevitabilmente rilancia la sua candidatura tra le formazioni in lotta per il vertice del campionato.

Napoli-Atalanta 0-3: 10′ Lookman, 31′ Lookman, 90’+2 Retegui

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 25, Atalanta 22, Inter 21 e Juventus* 21, Lazio e Fiorentina 19, Milan 17 Udinese 16* , Bologna 15, Torino 14, Roma 13, Bologna 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza*, Venezia e Lecce* 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più