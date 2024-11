Roma, ko bruciante nel finale a Verona: Juric rischia grosso

La Roma viene sconfitta a Verona per 3-2, il ko arriva nel finale dopo una gara piena di colpi di scena: l’ennesimo passo falso può costare caro a Juric

Partita folle al ‘Bentegodi’ di Verona, con i gialloblù di Zanetti che trovano un importante successo per 3-2 sulla Roma. Decide una rete di Harroui nel finale, buono il terzo vantaggio dei veneti. I capitolini masticano amaro e adesso la posizione di Ivan Juric traballa pericolosamente.

L’inizio di gara dei capitolini è convincente, Zalewski va in gol dopo una grande giocata ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poco dopo, però, proprio l’esterno romanista commette una sciocchezza colossale e con un passaggio in orizzontale fa involare Tengstedt tutto solo fino al capolinea. La Roma non ci sta, ci riprova ancora Zalewski, poi Soule ha una occasionissima in tap in sciupata malamente sopra la traversa. L’argentino, titolare al posto di Dybala, si riscatta dopo qualche minuto insaccando di tacco su assist di Zalewski. Prova ad accelerare la squadra di Juric per sfruttare l’inerzia positiva, ma torna avanti il Verona, con una rete di Magnani, di testa su azione d’angolo, marcatura molto contestata dai giallorossi per una probabile ostruzione su Svilar da parte di Kastanos.

Il punteggio torna in parità all’inizio del secondo tempo, con una grande azione in verticale che la Roma finalizza con il tocco sotto misura di Dovbyk. Il Verona cerca di non farsi spaventare e prova a riportarsi avanti, con qualche ripartenza in velocità. L’ingresso di Dybala da’ nuova verve alla Roma, l’argentino con una punizione manda di poco a lato. Ma i giallorossi si scoprono troppo e in contropiede Harroui punisce. Dybala ci riprova ancora, ma sbatte su Montipò. Finale convulso, Livramento viene espulso per un fallo su El Shaarawy ma il Verona tiene in inferiorità numerica negli ultimi secondi. E per la Roma si annunciano ore piuttosto calde.

VERONA-ROMA 3-2 – 13′ Tengstedt (V), 28′ Soule (R), 34′ Magnani (V), 53′ Dovbyk (R), 87′ Harroui (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Atalanta e Fiorentina 22, Inter* e Juventus 21, Lazio* 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Empoli* 11, Como*, Cagliari* e Parma* 9, Monza, Venezia* e Lecce 8, Genoa* 6.

*una partita in meno