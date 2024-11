Napoli, Manna ‘avvisa’ Kvaratskhelia: “Faremo le nostre valutazioni”

Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Atalanta, Giovanni Manna ha toccato diversi temi. A cominciare dalla questione legata al rinnovo di Kvaratskhelia

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Atalanta, gara molto importante che mette in palio punti pesantissimi per il cammino delle rispettive compagini. Lo sa bene Antonio Conte, che ha chiamato a raccolta i suoi in un momento delicato della stagione con tanti big match a distanza ravvicinata. Dopo la vittoria contro il Milan, infatti, Lukaku e compagni non vogliono più fermarsi. A tenere banco, però, sono anche le questioni extra campo, a cominciare dal possibile rinnovo di Kvaratskhelia.

I colloqui tra le parti procedono anche se non si sono ancora creati i presupposti per la fumata bianca definitiva. Nonostante la reciproca volontà di arrivare ad un accordo, bisognerà ancora limare dettagli importanti per trovare la quadra definitiva. Di questo – e di tanto altro – ha parlato il ds del Napoli, Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di DAZN:

Momento positivo della squadra -“Siamo contenti, arriviamo da un momento estremamente positivo che ci ha dato consapevolezza. Oggi affrontiamo una grandissima squadra, si affrontano due grandi allenatori del calcio italiano: dobbiamo essere tranquilli, al di là del risultato”.

Rinnovo Kvaratskhelia – “Stiamo parlando con il calciatore e il suo entourage, abbiamo già fatto un’offerta a luglio. Ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi; in caso contrario aspetteremmo la fine della stagione. Abbiamo ancora due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni”.

Inserimento di McTominay – “Scott è un calciatore importante, non lo scopriamo certo noi. Si è inserito rapidamente nella realtà del calcio italiano, siamo contenti di lui come degli altri calciatori che sono arrivati. Credo che possa fare ancora meglio, non deve sentire alcun tipo di pressione ma lavorare come sta facendo”.