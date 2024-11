Napoli-Atalanta, infortunio improvviso: assenza UFFICIALE

Non ci sarà in campo in Napoli-Atalanta: un problema muscolare lo mette fuori causa e così il suo nome non è presente nella distinta

Il Napoli per non fermarsi, l’Atalanta per accorciare in vetta. Il lunch match dell’undicesima giornata di campionato è il big match del turno, con la sfida tra due delle formazioni più in forma della Serie A.

Una partita alla quale però non prenderà parte un calciatore a causa di un problema muscolare: nelle distinte consegnate all’arbitro, infatti, non è presente il nome di Folorunsho. Il centrocampista ex Verona, destinato comunque alla panchina, guarderà il match dalla tribuna a causa di un risentimento muscolare.

Un’alternativa in meno per Conte, dunque, che a centrocampo deve fare i conti anche con l’assenza di Lobotka. Così in panchina non c’è nessun sostituto per i centrocampisti con il terzetto composto da Gilmour, Anguissa e McTominay costretto agli straordinari, salvo cambio modulo sempre possibile con il tecnico salentino.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Atalanta

Dall’altro lato Gian Piero Gasperini ha lasciato fuori Retegui e punterà sull’accoppiata De Ketelaere-Lookman per mettere in difficoltà la retroguardia napoletana, la meno battuta della Serie A con appena 5 gol subito, di cui tre alla prima giornata contro il Verona. In panchina tra i nerazzurri anche Brescianini che in estate è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli, svolgendo anche le visite mediche con la società partenopea.

Tornando a Folorunsho saranno da valutare le sue condizioni in vista della prossima sfida, un altro big match in casa dell’Inter. A San Siro potrebbe però tornare Lobotka, garantendo a Conte la possibilità di tenere un centrocampista di ruolo in panchina.

Ecco dunque le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta, comprese di panchine:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini