L’Inter ritrova due pilastri: il piano di Inzaghi in vista dell’Arsenal

L’Inter ospita il Venezia nel posticipo del campionato di Serie A: due graditi ritorni per la formazione di Simone Inzaghi

Calhanoglu parlotta con Arnautovic in panchina durante il primo tempo di Inter-Venezia, con il turco che è tornato tra i convocati dopo lo stop per l’infortunio contro la Roma accusato lo scorso 20 ottobre.

Simone Inzaghi ritrova quindi il regista numero 20 e Acerbi nel posticipo contro i Lagunari, con i due che potrebbero essere utilizzati a gara in corso dal tecnico nerazzurro. Calhanoglu si era fermato per un’elongazione alla coscia, saltando le ultime tre partite dell’Inter: la trasferta di Champions con lo Young Boys, il Derby d’Italia con la Juventus, oltre alla sfida di mercoledì ad Empoli. Due vittorie e un pareggio il bottino dei campioni d’Italia senza il suo faro di centrocampo, con Inzaghi che davanti la difesa ha alternato Zielinski e Barella considerando gli acciacchi di Asllani, vice designato del turco.

Inter-Venezia, Calhanoglu e Acerbi in panchina con vista Arsenal

L’Inter nel primo tempo contro il Venezia tiene il pallino del gioco, senza riuscire però a sfondare il muro della squadra allenata da Di Francesco.

Anzi, sono gli ospiti a sfiorare il sigillo del vantaggio con l’ex Oristanio: a salvare i nerazzurri ci pensa però Sommer. Nella ripresa potrebbe quindi essere il momento del ritorno in campo di Calhanoglu per cambiare ritmo, oltre a permettere all’ex Milan di mettere minuti nelle gambe per la partitissima di Champions League di mercoledì prossimo sempre al Meazza contro l’Arsenal. Stesso discorso per Acerbi, che al cospetto dei ‘Gunners’ di Arteta si candida per ritrovare un posto al centro della difesa al posto di de Vrij. Intanto però nella testa di Inzaghi c’è solamente il Venezia, con l’Inter che vuole assolutamente conquistare i tre punti per accorciare il distacco in classifica dalla capolista Napoli (oggi travolta dall’Atalanta), in attesa del big match di domenica prossima a San Siro contro al formazione dell’ex Conte.