Inter, Inzaghi snobba Conte: “Non sarà decisiva, penso solo all’Arsenal”

All’Inter basta il sigillo di Lautaro Martinez per piegare il Venezia nel posticipo di campionato: le dichiarazioni nel post gara di Simone Inzaghi

L’Inter suda più del previsto contro la matricola Venezia, con Lautaro Martinez a consegnare i tre punti ai campioni d’Italia nel posticipo del Meazza.

Brivido finale per i nerazzurri sul gol annullato dal VAR ai lagunari, con la squadra di Simone Inzaghi che si porta a una sola lunghezza dal Napoli capolista in attesa dello scontro diretto di domenica prossima contro i partenopei dell’ex Conte. Le parole del tecnico dell’Inter al termine della gara: “Dovevamo essere più cinici, però la squadra nel primo tempo mi è piaciuta molto e ho fatto i complimenti ai ragazzi – esordisce Inzaghi ai microfoni di ‘DAZN’ – Abbiamo sbagliato dei gol importanti con Mkhitaryan e Thuram, segnando prima sarebbe stato tutto più semplice. Una volta trovato il vantaggio la nostra pecca più grande è stata non avere trovato il raddoppio e in un campionato come la Serie A puoi sempre rischiare. Sul gol annullato al Venezia c’era una spinta e un fallo di mano. Onore però al Venezia che ha fatto un ottimo partita”.

“Tutte le nostre concorrenti si sono rinforzate, hanno investito molto sul mercato. Anche noi ci siamo rinforzati con dei giocatori importanti e che ci daranno una grande mano. Con il Napoli non sarà decisiva, non sarà la gara della svolta. Noi tra due giorni e mezzo giocheremo contro l’Arsenal, che è una delle squadre migliori d’Europa e con grande qualità. In questo momento penso perciò solo all’Arsenal”.