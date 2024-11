DIRETTA Serie A, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali – LIVE

La sfida delle 15 dell’undicesima giornata di Serie A mette di fronte Torino e Fiorentina, Calciomercato.it la seguirà live

Entrambe in campo giovedì scorso, Torino e Fiorentina sono reduci da una partita terminata per uno a zero, persa dai granata e vinta dalla compagine viola. Dopo un avvio di stagione al di sopra delle aspettative, i padroni di casa hanno collezionato ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate tra Coppa Italia e campionato di Serie A. Un ruolino di marcia decisamente al di sotto delle aspettative di tifosi e opinione pubblica che, tuttavia, hanno messo nel mirino soprattutto la proprietà e la dirigenza per quanto fatto durante il calciomercato estivo.

Mister Paolo Vanoli non figura ancora sul banco degli imputati, anche perché le prestazioni spesso sono state superiori rispetto a quanto raccolto sul campo. I 14 punti in classifica, d’altronde, rappresentano un bottino interessante al netto di tutto. Il percorso contrario lo sta compiendo invece la squadra allenata da Raffaele Palladino. Dopo un avvio zoppicante che fece anche finire sulla graticola l’ex allenatore del Monza. Critiche che sono state definitivamente cancellate dalla striscia di otto risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. In caso di successo oggi, i Viola sorpasserebbero momentaneamente l’Inter, che questa sera ospita il Venezia. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello “Stadio Olimpico Grande Torino”.

Formazioni ufficiali Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

