Bomber da 16 milioni, Juventus e Inter ‘scappano’ via

La richiesta dell’attaccante fa scappare via Juventus e Inter: affare da almeno sedici milioni di euro, la Premier tentata

Inter-Juventus, anche sul mercato. Negli occhi c’è ancora il pirotecnico 4-4 di una settimana fa, anche se il campionato è corso avanti con altre due giornate.

Nerazzurri e bianconeri restano tra le formazioni più accreditate, insieme al Napoli, per la vittoria dello scudetto, ma i dirigenti si portano avanti e vanno a caccia di ulteriori rinforzi, sia per gennaio che per la prossima stagione. Questo, in particolare, è anche il periodo più propizio per iniziare a sondare il terreno dei calciatori in scadenza di contratto, cavallo di battaglia di Marotta.

In particolare l’uomo attenzionato in queste settimane è Jonathan David, bomber del Lille, in scadenza di contratto proprio a fine stagione. Autore finora di 12 reti in tutte le competizioni, il bomber canadese sfiderà proprio la Juventus in settimana nella gara di Champions League. Il suo nome è apprezzato dai bianconeri, che deve trovare un bomber come alternativa a Vlahovic, ma piace anche all’Inter.

Calciomercato Juventus, le richieste elevate di David

L’affare potrebbe sembrare facile, visto che si tratta di un acquisto a parametro zero, ma il nodo da sciogliere non è così semplice. L’entourage del calciatore, stando a quanto dichiarato da Matteo Barzaghi su Youtube, avrebbe sparato alto.

Le richieste economiche dell’attaccante canadese sarebbero, infatti, molto elevate: oltre ai sei milioni di ingaggio a stagione, sarebbe arrivata anche la richiesta di una commissione importante, circa 10 milioni di euro. Cifre che renderebbero Jonathan David un affare tutt’altro che low cost e che starebbe facendo riflettore Inter e Juventus.

Le due società potrebbero così decidere di defilarsi e andare a puntare su altri obiettivi, anche perché le cifre chieste da David non sarebbero così difficile da sborsare per i club di Premier League. Ed è proprio l’Inghilterra, ad oggi, la meta più probabile per il bomber del Lille con i francesi che, anche in base a dove si troveranno a gennaio, potrebbero anche pensare di cederlo a stagione in corso per monetizzare qualcosa e non perderlo gratis.