Addio e grande ritorno: il piano della Juventus spiazza tutti

La Juventus riflette sulla posizione dell’allenatore e pensa anche al ritorno in panchina: co una sconfitta l’esonero sarebbe quasi certo

Vittoriosa contro l’Udinese per dimenticare la serie di pareggi che ha allontanato la Juventus dal primo posto in classifica, i bianconeri si preparano ai prossimi impegni ufficiali, Champions in primis. Thiago Motta professa calma e fiducia, dice che nessuno ha mai vinto i campionati a novembre ed è consapevole che una rivoluzione come quella che sta portando avanti richiede tempo e qualche passo falso.

Una situazione particolare la sta vivendo la Juve Next Gen nel girone C della Serie C: ultimo posto in classifica, sei sconfitte consecutive, appena una vittoria in campionato che risale ad agosto. Un ruolino di marcia profondamente negativo che ha posto sotto i riflettori la posizione di Paolo Montero. Dopo la breve esperienza in prima squadra, l’ex difensore è stato promosso dalla Primavera alla Next Gen, ma i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative ed ora potrebbe essere il momento della verità.

Juventus, Montero rischia l’esonero: pronto il ritorno

Una crisi profonda e la necessità di dare un segnale per evitare la retrocessione in Serie D: Montero si gioca la panchina contro il Latina, partita in programma domani pomeriggio alle ore 15.

Montero è a forte rischio esonero e in caso di ribaltone la società pensa ad un clamoroso ritorno. Il nome è quello di Massimo Brambilla che nelle ultime due stagioni ha allenato proprio la Next Gen prima di approdare, senza fortuna, sulla panchina del Foggia. Esonerato dai rossoneri a fine settembre, dopo le dimissioni di Capuano è stato richiamato dalla società pugliese preferendo però dare le dimissioni e non tornare in panchina. Ora il suo nome è nei pensieri di Claudio Chiellini che sta riflettendo sulla posizione di Montero e sul possibile cambio in panchina. Dovesse arrivare un nuovo ko contro il Latina, l’esonero diventerebbe ipotesi molto concreta e Brambilla potrebbe essere il prescelto per provare a risollevare le sorti della seconda squadra della Juventus.