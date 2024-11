Addio dopo sei mesi: choc capitale

Arrivato come grande colpo di mercato, potrebbe salutare dopo appena sei mesi

Ha del clamoroso quanto potrebbe accadere nella capitale: da colpo di mercato ad esubero nel giro di sei mesi.

Chiacchierato protagonista dell’ultima sessione estiva di calciomercato, James Rodriguez potrebbe tornare al centro di voci e indiscrezioni in vista della finestra invernale di trasferimenti. Il centrocampista offensivo colombiano classe ’91, dopo l’avventura in Brasile con la maglia del San Paolo, a fine agosto si è trasferito in Spagna, accettando la proposta del Rayo Vallecano, terzo club di Madrid che milita nel massimo campionato spagnolo.

Presentato come colpo sensazionale, finora l’ex Real Madrid ha deluso le aspettative: anche frenato da alcuni problemi di natura fisica, il giocatore classe ’91 finora ha raccolto appena cinque gettoni di presenza con il Rayo Vallecano, per un totale di 123 minuti trascorsi in campo nel massimo campionato spagnolo. E ora potrebbe consumarsi un clamoroso addio.

James Rodriguez vuole già lasciare il Rayo Vallecano

Secondo le indiscrezioni riportate da okdiario.com, nei giorni scorsi James Rodriguez avrebbe incontrato il presidente Rayista, Raúl Martín Presa, esternandogli il proprio malcontento per il primo bilancio della sua avventura con la maglia del Rayo Vallecano.

Sbarcato a Madrid come una stella ad agosto, il giocatore colombiano avrebbe chiesto di lasciare il Rayo Vallecano già in occasione della prossima finestra di mercato invernale che aprirà i battenti a inizio gennaio, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Una situazione non semplice per l’ex Real Madrid, il quale sarebbe stato costretto a saltare anche la partita di Copa del Rey contro il Villamuriel a causa di alcuni problemi fisici che non sarebbero stati confermati dallo staff medico del club madrileno.

Inoltre, il tecnico Inigo Perez vedrebbe il giocatore colombiano ancora in fase di ‘adattamento’, una valutazione che finora ha costretto James Rodriguez a giocare col contagocce. E così a gennaio le strade di James Rodriguez e del Rayo Vallecano potrebbero clamorosamente separarsi.

In estate ci aveva fatto più di un pensierino la Lazio, ma proprio le remore legate alla condizione fisica del giocatore potrebbero rappresentare un ostacolo non di poco conto per i biancocelesti e per altre società italiane ed europee potenzialmente interessate.