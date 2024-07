Scelta clamorosa: James Rodriguez in Serie A

James Rodriguez si è rilanciato in Copa America trascinando la sua Colombia fino alla finale. Ora vuole tornare in Europa

James Rodriguez ha voglia di riapprodare in Europa, tanto da risolvere il contratto in essere col San Paolo. Il fantasista colombiano è tornato sulla cresta dell’onda grazie alle sue grandi prestazioni in Copa America, che hanno trascinato la Colombia fino alla finalissima persa 1-0 ai supplementari contro l’Argentina con il gol decisivo realizzato da Lautaro Martinez.

James Rodriguez ha ricevuto il premio di miglior giocatore del torneo disputatosi negli Stati Uniti. Un torneo che gli può essere utile da trampolino per il grande ritorno nel Vecchio Continente. Circolano rumors sul Porto, che è stato il suo primo club europeo dopo aver salutato il Sud America, ma c’è chi ipotizza anche un arrivo in quella Serie A sfiorata alcune stagioni fa.

Come noto, Ancelotti aveva chiesto il suo acquisto a De Laurentiis all’inizio della sua seconda stagione sulla panchina azzurra. L’operazione non andò in porto poiché il patron dei partenopei decise di ‘rischiare’ un investimento per un calciatore fragile fisicamente e realmente incisivo, come dimostra la sua carriera, solo in competizioni brevi come Mondiale e, appunto, Copa America.

James Rodriguez in Serie A: il colombiano preferito a Kante, Griezmann e Hummels

James Rodriguez in Serie A non è un’ipotesi da fantamercato, ma soprattutto è l’opzione che ha vinto il sondaggio X di Calciomercato.it col 41,7% dei voti.

Ai nostri followers avevamo chiesto quale ‘grande vecchio’ del calcio internazionale “vi piacerebbe vedere in Italia?”. Dietro James Rodriguez si è posizionato Kante col 33,3%. Terzo il connazionale Griezmann col 16,7%, quarto e ultimo Hummels col restante 8.3%. Il difensore tedesco, svincolatosi dal Borussia Dortmund, è un obiettivo concreto del Bologna.