Un lampo di Reijnders stende il Monza: il Milan soffre ma ritorna alla vittoria

Grazie al sigillo di Reijnders, il Milan centra il bersaglio grosso, strappando tre punti pesantissimi all’U Power Stadium

Crescendo alla distanza, dopo una prima mezz’ora abbondante di sofferenza il Milan doma il Monza e capitalizza un successo di vitale importanza. A decidere la contesa al 42′ è una stata ripartenza fulminea che, alimentata da Pulisic, è stata finalizzata da Reijnders, che nel cuore dell’area di rigore si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, scagliando una conclusione imparabile per Turati.

Come già anticipato, però, soprattutto nel primo tempo il Monza ha spesso messo in apprensione il castello difensivo di Fonseca. Dopo aver protestato in maniera veemente per il gol annullato a Dany Mota (per fallo ad inizio azione di Theo Hernandez), i brianzoli sfiorano il gol in un paio di circostanze, trascinati da un Daniel Maldini pimpante in avvio. A cavallo della mezz’ora una parata strepitosa di Maignan permette ai rossoneri di non capitolare. Troppo isolato, Morata è costretto a circumnavigare la zona clou per trovare zolle più congeniali. Sfruttando al massimo una ripartenza, però, il Milan passa. Da lì nasce un’altra partita. Nella ripresa Theo Hernandez sfiora il bersaglio grosso con una progressione da urlo; entrato nella ripresa dopo l’ennesima panchina stagione, Leao si rende protagonista di un paio di progressioni delle sue, non riuscendo però a stappare la partita.

Nel finale il Monza ci prova più con la forza dei nervi che con trame organizzate; il Milan è arrembante e ogni volta che può, fa male in contropiede. Nel recupero ci prova ancora Daniel Maldini, ma invano. Gli ospiti legittimano il vantaggio e festeggiano il ritorno al successo: respira Fonseca, che può godersi un week end lontano da voci relative al suo futuro. Grazie ai tre punti di questa sera, il Milan porta si porta momentaneamente a due lunghezze di distanze dal trio costituito da Atalanta, Lazio e Fiorentina. In attesa di prestazioni migliori.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21 e Juventus** 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Milan* 17 Udinese 16**, Bologna** 15, Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza**, Venezia e Lecce** 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più