Monza-Milan, la curva rossonera lascia lo stadio: ecco il motivo

Si infiamma subito Monza-Milan: prima le proteste dei padroni di casa, successivamente la curva ospite lascia l’U-Power Stadium

Una parte dei tifosi del Milan lascia lo stadio, dopo appena dieci minuti del match tra i padroni di casa del Monza e il Milan nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

C’è un vuoto nella curva nel settore ospiti, dopo che una frangia di sostenitori del ‘Diavolo’ ha lasciato l’U-Power Stadium per solidarietà con altri supporters del Milan (circa una cinquantina), che non sono riusciti a entrare nell’impianto brianzolo. Il servizio di sicurezza ha respinto all’ingresso questo piccolo gruppo di tifosi, provocando la reazione decisa di una parte della Curva Sud rossonera, che in segno di protesta ha lasciato così dopo pochi minuti lo stadio. Scelta forte quella del tifo più caldo della curva milanista, che non ha nulla a che fare invece con le prestazioni in campo della squadra di Fonseca.

Nessun gesto di malcontento verso i calciatori e la società, quindi, alla base della presa di posizione dei tifosi del Milan. Solo uno spicchio del settore ospiti dell’U-Power Stadium è rimasto vuoto, mentre gli altri sostenitori rossoneri sono rimasti regolarmente al loro posto. Qualche minuto prima l’incrocio in terra brianzola si era surriscaldato per il gol annullato a Mota, che aveva generato le proteste dei giocatori di casa e del tecnico (e grande ex della sfida) Alessandro Nesta.