Litiga con l’allenatore e viene mandato via: rescissione UFFICIALE

Decisione clamorosa del club: giocatore litiga con l’allenatore e scatta la rescissione del contratto

Le strade di club e giocatore si separano in anticipo: fatale la lite con l’allenatore durante l’ultima partita di campionato.

Dopo la clamorosa lite tra Marcelo e Mano Menezes, arriva la decisione clamorosa – ma che non sorprende più di tanto – da parte del Fluminense. La società di Rio de Janeiro, infatti, ha reso noto di aver rescisso il contratto che legava Marcelo alla Tricolor carioca. Una decisione che arriva poche ore dopo la vicenda della discussione tra il giocatore ex Real Madrid e l’allenatore Mano Menezes.

È accaduto la scorsa notte, durante la partita tra Fluminense e Gremio, un grande classico del calcio brasiliano, terminata col risultato di 2-2 e importante per la lotta salvezza. Al novantesimo minuto di gioco il Fluminense era avanti di 2-1 e Marcelo si trovava a bordocampo pronto per entrare: stava ascoltando le ultime indicazioni di Menezes ma ha iniziato a scuotere la testa in segno di dissenso.

Pare, infatti, che il giocatore ex Real Madrid non fosse contento di entrate solo nei minuti finali della partita. “Ah si? Allora non entri più” avrebbe risposto l’allenatore che ha così inserito Kennedy, ma al 99′ Reinaldo ha trovato il gol del pari in un finale di partita infuocato, con tanto di espulsione per il centrocampista ex Juventus Felipe Melo.

Marcelo litiga con l’allenatore, scatta la rescissione

E così, pochi minuti fa, il Fluminense ha annunciato la risoluzione del contratto “di comune accordo tra le parti” si legge nel comunicato ufficiale che annuncia la rescissione del contratto che sarebbe andato in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Formatosi nelle categorie giovanili, Marcelo era tornato al Fluminense nel 2023, dopo aver preso parte alla vittoria dei titoli Campionato Carioca 2023, ma anche alla Conmebol Libertadores 2023 e Recopa 2024.

“La Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a sostenere il suo successo in tutte le sue sfide” termina il comunicato del club, ma resta l’amarezza e anche la sorpresa per quanto accaduto a una leggenda del calcio internazionale che a maggio 2025 compirà 37 anni.