Litigio clamoroso a bordocampo, l’allenatore lo spinge: “Non mi toccare”. Rottura totale

Incredibile quanto successo a bordocampo al momento del cambio: il big scuote la testa ascoltando le indicazioni, l’allenatore lo spinge via e ‘cambia il cambio’

I litigi tra allenatori e giocatori sono all’ordine del giorno nel calcio, negli spogliatoi così come in campo. In questi anni ne sono stati raccontati tantissimi, altrettanti ne abbiamo visti magari in diretta. Per arrivare alle storie recenti lo scontro “violento” tra Juric e Mancini, ma ad esempio pochi anni fa lo scontro totale tra Antonio Conte e Lautaro Martinez al momento di una sostituzione dell’argentino è diventato iconico e per certi versi storico. E poi ovviamente la tensione tra Leao e Fonseca che è stato diciamo silenziosa e con contorni più dilatati: brutta prestazione a Parma, panchina punitiva con la Lazio e cooling break da ammutinato (insieme a Theo) dall’altra parte del campo.

Di certo più il livello dei calciatori è alto e più fanno discutere. Per questo in Brasile è stato a dir poco clamoroso quanto successo nella notte con protagonista l’ex ct della Selecao Mano Menezes e una leggenda del calcio mondiale come Marcelo. La partita era quella tra i padroni di casa del Fluminense e il Gremio, per cui una grande classica verdeoro, finita poi col risultato di 2-2. Due squadre che attraversano un pessimo momento, visto che hanno 3-4 punti di margine sulla zona retrocessione. Andiamo ai fatti. Tra i due c’è stato uno screzio importante: siamo al 90′ di una partita che il Flu conduce 2-1, risultato clamorosamente importante. Marcelo è a bordocampo pronto per entrare, ascolta le ultime indicazioni di Menezes ma non è per niente convinto e allora comincia a scuotere la testa, non guarda neanche il suo allenatore. Le prime indiscrezioni si riferiscono all’ex Real come molto poco contento di entrare solo al 90′. A quel punto comincia il caos.

Scontro totale Marcelo-Menezes: “Non voglio parlare con te, non mi toccare”

Menezes si accorge dell’atteggiamento del suo calciatore e proprio non gli va giù: lo prende, lo strattona e infine lo spinge via, lontano dal campo. “Ah si? Allora non entri più”. Cambio nel cambio: non entra più Marcelo ma Kennedy. Risultato: al 99′ Reinaldo fa 2-2 e Fluminense nel caos più totale. Succede di tutto e viene espulso anche Felipe Melo, certo non una novità. Ed è scontro tra l’allenatore e una delle stelle più luminose, che però va detto in quattro mesi ha giocato quattro partite da titolare, senza lasciare il segno e con una serie di problemi fisici.

In Brasile ne stanno parlando tutti: “Stavo per mettere Marcelo in quel momento, ma ho sentito qualcosa che non mi piaceva e ho cambiato idea”, ha detto poi Menezes in conferenza. Secondo ‘Trivela’, le parole del terzino al suo allenatore nel momento del cambio sono state: “Non voglio più parlare con te, non mi toccare solo per mostrare qualcosa ai tifosi”. Anche se poi lo stesso brasiliano avrebbe smentito. Nel postgara il tecnico ha parlato alla squadra nello spogliatoio, non gradendo l’assenza di Marcelo che però era stato sorteggiato all’antidoping e ha raggiunto poi i compagni. Senza ulteriori discussioni. Ma ormai è gelo totale, rottura è dire poco.