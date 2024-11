La Juventus torna a vincere: blitz a Udine e Inter agganciata (almeno per una notte)

La Juventus torna al successo: battuta l’Udinese nel secondo anticipo dell’undicesima giornata di campionato

La squadra di Thiago Motta espugna il Bluenergy Stadium di Udine grazie all’autorete di Okoye e al gol di Savona: succede tutto nel primo tempo.

Nella fase iniziale della partita la Juventus studia l’avversario e cerca di occupare il campo nel migliore dei modi, senza però riuscire a pungere dalle parti di Okoye, se non con qualche tentativo senza grandi pretese. Al diciannovesimo minuto, però, la partita si sblocca: Juventus in vantaggio dopo una bella giocata di Thuram che riceve da Yildiz e si inserisce alla perfezione prima di saltare Kabasele e calciare verso il secondo palo. La palla tocca il legno e poi sbatte su Okoye prima di varcare la linea di porta, col portiere friulano protagonista di uno sfortunato autogol.

Immediata la reazione dell’Udinese che due minuti dopo ci prova con Davis che calcia da posizione defilata, trovando l’intervento in tuffo di Di Gregorio. Nonostante la buona reazione dei padroni di casa, al 37′ la Juventus trova il gol del raddoppio: a realizzarlo è il giovane Savona che sfrutta il tap-in vincente dopo il palo colpito da Yildiz, al tiro dalla corsia di sinistra su suggerimento del solito Thuram.

Udinese-Juventus: cronaca e tabellino del match

Nella ripresa la Juventus prova a controllare il match: al 52′ però c’è un brivido dalle parti di Di Gregorio, superato da Davis il cui gol viene annullato per una spinta ai danni di Gatti, andatosi così a scontrare col portiere della Vecchia Signora.

Al 69′ si riaffaccia in attacco la Juventus che ci prova con Vlahovic ma Okoye respinge il diagonale dell’attaccante serbo. Ancora brividi per gli ospiti all’83’ con Lorenzo Lucca che colpisce di testa su cross di Kamara, trovando la traversa a negargli la gioia del gol. Al novantesimo chance anche per Koopmeiners, che da due passi trova però l’opposizione di Okoye.

JUVENTUS-UDINESE 2-0

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele (45′ Ebosse), Bijol, Giannetti; Ehizibue (87′ Modesto), Lovric (45′ Zarraga), Karlstrom, Payero, Zemura (66′ Kamara); Thauvin (66′ Lucca), Davis. All. Runjaic. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Bravo, Brenner, Ekkelenkamp, Pizarro.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (80′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso (80′ Cabal); Thuram (69′ McKennie), Locatelli; Weah (86′ Mbangula), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (69′ Conceicao). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi, Gil Puche.

Gol: 19′ aut. Okoye, 37′ Savona

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Ammoniti: Bijol, Locatelli, Davis, Gatti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21 e Juventus** 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Udinese 16**, Bologna** 15, Milan* e Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce** 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più