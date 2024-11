Juventus, già polemica per la scelta di Motta: “Come siamo caduti in basso”

Polemiche prima di Udinese-Juventus: ai tifosi bianconeri non piace la decisione di Thiago Motta

Prima del fischio d’inizio della partita tra Udinese e Juventus scatta la polemica per la scelta di formazione e non solo di Thiago Motta.

Reduce dai pareggi con Inter e Parma, la Juventus va a caccia di una vittoria contro l’Udinese nel secondo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Un successo che in campionato manca dal 19 ottobre, giorno della vittoria sulla Lazio. Ecco perché la partita in programma alle 18 al Bluenergy Stadium di Udine diventa ancora più importante per la squadra di Thiago Motta.

Fascia di capitano divisa tra Locatelli e Danilo ma no no non siamo caduti in basso — Daniele (@Iscoealtri10) October 22, 2024

Appena accorta che Locatelli è capitano.

Non so, su questa cosa ho il dubbio, non sarebbe meglio anche solo psicologicamente per la squadra avere una figura di riferimento?

Per quanto possa sembrare, in realtà il capitano è una figura importante in squadra — Fräncescä (@xquantoconcerne) November 2, 2024

Locatelli ancora titolare e per di più capitano… Dove siamo arrivati — RiderBike (@RiderBike93) November 2, 2024

Proprio alcune decisioni dell’allenatore bianconero hanno fatto discutere nel pre-partita. In particolar modo, c’era curiosità per vedere se Kenan Yildiz avrebbe fatto o meno parte dell’undici titolare, ma anche per vedere a chi sarebbe stata affidata la fascia di capitano in casa Juventus.

Udinese – Juventus, polemiche per il capitano scelto da Thiago Motta

In molti si attendevano di vedere la fascia di capitano sul braccio di Federico Gatti, già capitano della Juventus in passato, in particolar modo in avvio di stagione, ovvero nelle partite contro Como, Hellas Verona, Roma, Empoli e Cagliari.

La scelta di Thiago Motta, invece, è ricaduta su Manuel Locatelli. Una decisione non gradita a molti tifosi bianconeri che su X hanno esternato il loro malcontento per la scelta del tecnico della Vecchia Signora.