Il bellissimo gesto scuote il calcio: “Conseguenze terribili”

Nelle ultime ore, l’Europa è stata sconvolta da una tragedia che ha scosso anche il mondo del calcio: il gesto bellissimo non basta, ma è un inizio

Di fronte ai drammi che conquistano l’attenzione pubblica e la commozione generale, anche il calcio si ferma. O almeno dovrebbe. E gli ultimi giorni ci hanno messo davanti agli occhi immagini terribili: la tragedia, il lutto e la conseguenza terribile dei disastri naturali.

Ovviamente ci stiamo riferendo a ciò che è successo a Valencia, dove il maltempo e le alluvioni che hanno devastato l’intera provincia hanno causato più di 200 morti e oltre duemila dispersi. Il bilancio è, quindi, terribile e la sensazione è che nelle prossime ore peggiorerà ulteriormente.

E la reazione dello sport è arrivata, anche se con qualche ora di ritardo. Il Valencia non scenderà in campo in casa contro il Real Madrid e anche il MotoGP in programma questo weekend è saltato, dopo una mozione dei big del circuito a due ruote. Intanto, la Spagna schiererà altri 10.000 soldati e poliziotti nella regione orientale di Valencia, come ha detto senza mezzi termini Sanchez, e le speranze di trovare persone sopravvissute tra i residui diventa sempre più difficile.

Alluvioni Valencia, il bel gesto del Girona: fondi devoluti

Stiamo parlando del disastro naturale peggiore degli ultimi anni in Europa. Ma anche nella tragedia, mentre molti si fermano, altri sono costretti ad andare avanti. Tra questi c’è il Girona, che deve giocare la partita di Liga contro il Leganes. Il ‘Mundo Deportivo’, dopo aver illustrato le “conseguenze terribili” della tragedia, ha sottolineato il bel gesto del club.

Infatti, hanno deciso di devolvere l’intero incasso della partita alle persone colpite dalle alluvioni e l’ha comunicato anche in via ufficiale. Sicuramente è un bel gesto che bisogna rimarcare, anche se non basta ovviamente a sanare i danni di quanto avvenuto.

Sicuramente una parte dei tifosi non avrà la testa completamente concentrata sul terreno di gioco, ma è normale per vincere una battaglia d’umanità, per una volta più importante dei tre punti.