Fonseca si gode la vittoria e ribatte: “Non sono d’accordo”

Intervenuto nel post partita di Monza-Milan, il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha detto la sua sulla vittoria ottenuta dalla sua squadra

Serviva vincere e alla fine i tre punti sono arrivati. Pur prestando il fianco alle incursioni del Monza soprattutto nella prima frazione di gioco, il Milan ottiene tre punti di vitale importanza, battendo Maldini e compagni grazie alla rete siglata da Reijnders. Una buona iniezione di fiducia per i rossoneri che, dunque, possono preparare i prossimi impegni ufficiali con rinomate certezze. Ai microfoni di Sky Sport, Fonseca si è espresso in questi termini:

Fofana ha detto che il Milan non ha giocato bene ma ha vinto: stasera il risultato contava più di ogni cosa? – “Oggi era importantissimo venire qui e vincere. Non sono tanto d’accordo con Fofana: abbiamo avuti tanti momenti durante la partita. Credo che, per quanto creato, avremmo meritato di far più gol nella ripresa”.

Come è entrato Leao? – “Rafa è entrato bene ed è la cosa più importante: voglio questo tipo di reazioni da lui. Credo sia pronto per Madrid. Ma non credo che la sfida con il Real sia più importante di quella di oggi, sono tutte importanti. Avevamo bisogno di vincere: è sempre difficile giocare qui, l’anno scorso qui il Milan ha perso.

Come giudica la prestazione di Morata? – “Ha avuto chances per segnare, se non le avesse avute sarei preoccupato. Ma quello che fa Morata e per come ha giocato, per me è stato magnifico: senza dubbio l’uomo partita. I gol arriveranno”.

Occasioni concesse al Monza – “Nel corso della prima frazione di gioco abbiamo avuto poca aggressività nei duelli, ma nel secondo tempo non ricordo opportunità del Monza. Nell’intervallo abbiamo parlato di cosa correggere e siamo riusciti a controllare nel secondo tempo”.