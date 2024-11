Fonseca perentorio su Leao: “Non gioca lo status, è uguale a Musah e Loftus-Cheek”

Il Milan torna alla vittoria nella trasferta sul campo del Monza: le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa

Il Milan ritrova i tre punti, successo fondamentale dei rossoneri sul campo del Monza nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Vittoria sofferta del ‘Diavolo’, che nel finale spreca comunque con il subentrato Leao il colpo del ko. Respira anche Paulo Fonseca dopo una settimana complicata, tra la sconfitta con il Napoli e le polemiche per le esclusioni del numero dieci. Il tecnico portoghese analizza l’1-0 dell’U-Power Stadium firmato Reijnders: “Nel primo tempo abbiamo dominato, anche se siamo andati in difficoltà in un paio di occasioni del Monza. La ripresa invece è stata totalmente diversa, abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto dei grandi momenti offensivi – sottolinea Fonseca in conferenza stampa – Non sono d’accordo di chi parla di un Milan deludente: offensivamente abbiamo avuto dei momenti fantastici, anche se difensivamente nel primo tempo potevamo fare meglio”.

Monza-Milan, Fonseca in conferenza: “Morata è stato l’uomo della partita”

Fa discutere e non poco, ovviamente, l’ennesima panchina di Leao: “Non c’è un caso. L’allenatore fa delle scelte, anche altri giocatori sono andati e andranno in panchina. Non c’è assolutamente nessun caso Leao e nessun conflitto: è una scelta del tecnico. Per me sono uguali, Musah e Loftus-Cheek sono uguali a Leao. Non gioca lo status: io scelgo in base alle mie idee e in funzione di cosa ha bisogno la squadra. Se giocherà contro il Real Madrid? È una possibilità, vedremo. Ho già in mente la squadra che scenderà in campo martedì”.

Fonseca infine esalta la prestazione di Morata: “È stato grandissimo, è stato l’uomo della partita secondo me. Fa un lavoro che è importantissimo per i compagni e la squadra. No ha fatto goal, è vero, però ha avuto delle opportunità per segnare. Gli ho detto che ha fatto una grande partita e che ha giocato benissimo“, le parole di Fonseca dalla sala stampa dell’U-Power Stadium.