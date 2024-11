Uno dal Milan, l’altro dal Napoli: così Giuntoli ribalta la Juventus a gennaio

La Juventus attraversa un momento di difficoltà e Giuntoli è pronto a correre ai ripari: doppio colpo da Milan e Napoli

Un pareggio che solleva dubbi, un altro pareggio che fa staccare la Juventus dalla vetta e la spinge giù, al quarto posto in classifica. Il 2-2 contro il Parma lascia qualche preoccupazione, anche se Thiago Motta nel post gara ha evidenziato anche gli aspetti positivi della prestazione bianconera.

Una squadra che sta subendo il contraccolpo dell’assenza di Bremer, come dimostrano i sei gol subiti nelle ultime due partite di Serie A: da difesa meno battuta del campionato, a retroguardia facilmente perforabile, con la formazione di Pecchia che ieri sera ha trovato prateria davanti a sé per provare a fare male. Qualcosa andrà fatto a livello tattico, ma qualcosa dovrà essere aggiunto anche in sede di calciomercato.

Proprio l’infortunio del centrale brasiliano ha fatto emergere la necessità di un intervento in quella zona del campo, ma c’è anche un altro reparto che ha bisogno di un ritocco: l’attacco. Con Milik ancora fuori e senza certezze su quando e come tornerà in campo, Motta ha bisogno di un calciatore che possa dare il cambio a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, doppio colpo da Milan e Napoli

Una doppia necessità a cui Cristiano Giuntoli proverà a porre rimedio alla riapertura del calciomercato. Gennaio è sempre il mese delle occasioni, della possibilità di mettere le mani su qualche scontento e di chi ha voglia di cambiare aria.

Così la Juventus potrebbe andare a bussare alla porta di due rivali per rinforzare la rosa di Thiago Motta. È quello che scrive Paolo Paganini, giornalista Rai, su X, rilanciando due nomi che da tempo sono in orbita bianconera: “Tomori e Raspadori. La Juventus sta provando queste 2 soluzioni (non facili) in vista del mercato di gennaio per rinforzare l’organico dopo l’infortunio di Bremer e i tempi più lunghi di recupero di Milik”.

Il primo sta palesando più di qualche difficoltà e può essere inserito tra le delusioni di questa prima parte di stagione del Milan. Dall’altro lato, Raspadori è tra gli attaccanti meno utilizzati da Conte: appena 21 minuti in campionato da quando Lukaku si è preso la maglia da titolare sono troppo pochi per poter essere contento. La Juve vuole provarci, anche se non sarà facile strappare il sì di rossoneri e azzurri.