Ribaltone Mancini, nuova avventura in Serie A: spunta l’indizio

Dopo l’avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita proseguono le voci sul futuro di Roberto Mancini. Spuntano varie ipotesi

Non è finita nel migliore dei modi la storia tra Roberto Mancini e la federazione saudita. Il tecnico italiano aveva iniziato la sua avventura con l’Arabia nell’agosto del 2023, proprio dopo aver chiuso quella con la Nazionale azzurra.

Sulla panchina saudita però Mancini non è riuscito ad andare oltre gli ottavi in Coppa d’Asia e ha fatto registrare difficoltà anche nelle gare di qualificazione al Mondiale. 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte il bilancio complessivo con cui l’ex ct italiano ha lasciato l’Arabia con annessa risoluzione del contratto. La fine di un rapporto che ha fatto molto discutere e che ora proietta il Mancio anche nell’ottica di altre squadre per il prossimo futuro.

Punzecchiato da Staffelli a ‘Striscia la Notizia’ Mancini non ha peraltro neanche chiuso ad un futuro ritorno con l‘Italia: “Nella vita non si sa mai. È pur sempre la squadra più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte”. Difficile immaginare ad oggi una seconda avventura con la Nazionale, soprattutto alla luce della presenza di Luciano Spalletti che sta provando a ricostruire. A dispetto di tutto però potrebbero non mancare altre alternative future altrettanto intriganti.

Calciomercato, la prossima panchina di Mancini: ecco le quote

Il profilo di Mancini libero fa certamente gola e potrebbe attirare l’interesse di quei club che hanno bisogno di un nuovo innesto importante per cambiare rotta.

A tal proposito la ‘Snai’ ha rilanciato alcune quote interessanti relativamente alla prossima squadra dell’ex ct dell’Arabia per la prossima stagione. La quota più bassa è chiaramente relativa alla voce ‘nessuna squadra’, pagata a 1,4. A 10 ci sono la Roma, di cui si è anche parlato in questi giorni, oltre al Manchester City e ad un’avventura in MLS.

Più distanti a quota 15 Inter, Milan e PSG, mentre a 20 Como, Lazio, Real Madrid ed un club in Arabia Saudita. Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester United e Napoli si presentano a quota 25, mentre a 33 Bayern, Barcellona, Arsenal e Atletico ed infine solo a 50 la Nazionale italiana.