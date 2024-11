Milan, scontro totale con Fonseca: hanno scelto l’esonero

Sulla decisione riguardante Fonseca pesa anche la gestione alquanto discutibile di Leao, domani a Monza destinato alla terza panchina consecutiva

La panchina di Fonseca è tornata pesantemente a scricchiolare. Complice il ko col Napoli, che ha spedito la squadra a -11 dalla vetta seppur con una gara in meno, ma anche l’ormai acclarato ‘scontro’ con il calciatore più forte della squadra: Rafael Leao.

Il portoghese starà fuori dall’undici titolare anche contro il Monza. Quella all’U-Power Stadium sarà la terza esclusione consecutiva del numero 10 rossonero, il cui valore col passare delle settimane – e con questa pseudo gestione del tecnico ex Lille – rischia di abbassarsi sempre di più. Ma la sensazione è che ad andare via dal Milan sarà prima Fonseca, considerati i risultati fin qui deludenti e un contratto (circa 3 milioni l’anno) decisamente meno oneroso di quello di Leao.

Fonseca non è l’unico, o meglio dire il primo responsabile di quanto sta accadendo al Milan, con il ‘caso’ Leao che può compromettere definitivamente la sua permanenza in rossonero, perlomeno fino al termine dell’annata. Per chi è vicino al club, il mese di novembre appena iniziato potrebbe rivelarsi decisivo per l’allenatore nato in Mozambico.

Senza una svolta, qualora arrivassero altri passi falsi soprattutto in campionato, ecco che Cardinale potrebbe dare l’ok al cambio di guida tecnica. A un esonero inevitabile per non complicare troppo la rincorsa al posto Champions, obiettivo minimo a inizio anno divenuto massimo dopo appena nove giornate.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

La stagione del #Milan procede tra alti e bassi e a tenere banco è soprattutto la gestione di #Leao da parte di #Fonseca. Cosa dovrebbero fare i rossoneri?❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 1, 2024

Milan, gestione discutibile di Leao: vince l’esonero di Fonseca

La gestione molto discutibile, e ribadiamo molto discutibile non piace per nulla ai tifosi. Non a caso, in risposta al nostro sondaggio su X (vedi in alto), l’opzione che ha preso più voti è stata quella del licenziamento del mister portoghese. “Esonerare Fonseca” ha preso il 35,3% dei voti.

“Aspettare giugno”, col 32,4%, è la seconda più votata dai nostri followers. Distaccate le altre due: 17,6% per “Vendere Leao a gennaio”, il restante 14,7% “Via entrambi”.