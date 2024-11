Milan, l’annuncio sulla firma fino al 2030: “Si sente a casa, gesto grandioso”

Nella giornata di Rafa Leao, i tifosi del Milan hanno motivo di sorridere per un rinnovo davvero sempre più vicino

E’ la situazione Rafa Leao ad aver catalizzato tutte le attenzioni in queste ultime ore in casa Milan. Il Diavolo chiaramente domani sarà chiamato a scendere in campo contro il Monza e una vittoria potrebbe attenuare, almeno in partite, tutte le critiche in merito a questa ennesima esclusione del portoghese.

Nel mondo rossonero, però, non mancano di certo altri problemi, oltre a quello relativo a Leao. Dando un’occhiata ai rinnovi, ad esempio, resta ingarbugliata la situazione Theo Hernandez, ma i tifosi sono in attesa, anche delle firme di Matteo Gabbia e Mike Maignan. La fumata bianca per il centrale e il portiere, però, è davvero ad un passo e appare solo questione di tempo. C’è, inoltre, un’altra trattativa, che ha subito un’accelerazione davvero a sorpresa.

Milan-Reijnders, rinnovo vicino: parla papà Martin

Stiamo parlando di quella che porterà Tijjani Reijnders a firmare un nuovo accordo con il Milan addirittura fino al 30 giugno 2030. E’ questo il progetto che hanno il Diavolo e il centrocampista.

Il calciatore, insieme a Christian Pulisic, è sicuramente il colpo migliore di queste ultime due sessioni di mercato e il club rossonero è intenzionato a premiarlo, anche perché il suo attuale stipendio è tra i più bassi della rosa. Reijnders percepisce, infatti, 1,7 milioni di euro netti a stagione. Troppo pochi per l’importanza che ha in squadra.

A confermare la trattativa è stato così il papà di Tijjani, Martin, ai microfoni del Telegraaf, il primo quotidiano olandese: “E’ un gesto davvero grandioso, solo i grandi club lo fanno – riporta gazzetta.it -. Tijjani si sente a casa nel club e in città. E’ sensibile all’apprezzamento che riceve dal Milan”. Arrivano pure le parole del fratello Elano, che non può che confermare: “Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio. Dà tutto, ma riesce a divertirsi. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall’inizio. Questo è stato importante”. Parole che avvicinano