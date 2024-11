Esonero e nuovo allenatore: Xavi sbarcare in Serie A

Xavi potrebbe sbarcare in Serie A. L’ex allenatore del Barcellona sarebbe il nome principale di una big: il punto della situazione

Sono davvero tanti gli allenatori importanti che sono attualmente senza una squadra. Tra gli italiani sono in attesa di una chiamata Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma anche guardando all’estero non mancano i nomi di un certo livello, come Xavi Hernandez, che in estate ha chiuso la propria avventura sulla panchina del Barcellona.

Ora, in Spagna, rilanciano la possibilità di vedere l’ex centrocampista dei blaugrana in Serie A. Sulle sue tracce  ci sarebbe, infatti, il Milan. Sarebbe lui – secondo quanto si può leggere su fichajes.net – il principale candidato qualora il Diavolo decidesse di separarsi da Paulo Fonseca. Il nome di Xavi nei giorni scorsi è stato accostato anche al Manchester United, ma gli inglesi dopo il licenziamento di Erik ten Hag hanno deciso di puntare su Ruben Amorim. Per l’ex Barcellona, dunque, potrebbe restare viva l’opzione rappresentata dal Milan.

Milan, il punto sul futuro di Fonseca

Va detto, però, che il club rossonero, al momento, non ha certo sfiduciato Fonseca. Il portoghese sa però di essere sotto esame e il credito guadagnato con la vittoria nel derby potrebbe svanire presto.

Un eventuale mancato successo contro il Monza, farebbe soffiare forte il vento di crisi. I conti, verosimilmente, si faranno alla prossima sosta. Fonseca nel frattempo è chiamato a migliorare una classifica in Serie A, che è davvero da dimenticare. Domani ci sarà la squadra di Nesta, poi il 9 novembre, sempre in trasferta il Cagliari. In mezzo il Real Madrid. Il Milan si aspetta due successi contro i brianzoli e i sardi; contro gli uomini di Carlo Ancelotti, serve una prova all’altezza, evitando figuracce.

Di certo fino a questo momento nessun allenatore è stato pre-allertato e il Milan si augura di poter chiudere la stagione di Fonseca, ma in caso di disastri i profili a cui guardare sono quelli già venuti fuori nei giorni che hanno preceduto il derby: da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, passando per Igor Tudor. Tecnici che conoscono bene la Serie A, perché in caso di esonero serve una guida capace di riportare il Diavolo immediatamente tra le prime quattro.