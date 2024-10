Tesseramento di nuovo a rischio: incubo top player

“La segreteria tecnica del club è preoccupata”, scrive una fonte molto vicina al grande club. Ecco tutti i dettagli

A gennaio la big potrebbe riavere problemi di tesseramento nella lista valevole per il campionato. Ora come ora è a rischio esclusione anche, anzi soprattutto il calciatore che l’estate scorsa è costato oltre 60 milioni di euro.

Parliamo del Barcellona, sportivamente rilanciatosi alla grande con la ‘cura’ Flick, e dei suoi ormai noti problemi finanziari. Problemi che poi si ripercuotono sul calciomercato e sulla squadra, vedi la lista dei calciatori per la partecipazione alla Liga.

In tal senso in Spagna le regole sono stringenti e devono essere rispettate proprio da tutti. Se un club non rientra nei paletti di quello che possiamo considerarlo una sorta di Fair Play finanziario interno legato al monte ingaggi, il o i calciatori non possono essere iscritti al campionato. Inutilizzabili, punto, anche se hai speso un occhio della testa per prenderli.

Come evidenzia il catalano ‘Sport’, per la lista di gennaio che varrà fino al termine della stagione, sono di nuovo a rischio esclusione Pau Victor e Dani Olmo, due ritorni del mercato estivo. L’attaccante dopo l’esperienza al Girona, mentre il fantasista spagnolo dal Lipsia dietro il pagamento di circa 62 milioni bonus inclusi.

Sia Olmo che Victor sono stati tesserati fino al 31 dicembre ‘grazie’ all’infortunio di Christensen (tendine d’Achille) che ha costretto il danese a un lungo stop. Ma il difensore sta accelerando per il rientro – proprio a inizio anno dovrebbe essere pronto – e ciò ha rimesso in agitazione i blaugrana.

Ansia Barcellona: Olmo o Christensen nella nuova lista per la Liga

“La segreteria tecnica del Barça è preoccupata”, scrive ‘Sport’, perché il nuovo accordo con Nike – considerata la ‘soluzione’ per tenere in pari il monte ingaggi e consentire l’iscrizione in primis di Olmo – potrebbe non andare in porto entro il mese di gennaio.

A Olmo (fin qui appena 5 presenze causa guai fisici) e Christensen è stato garantito che tutti e due verranno regolarmente iscritti alla Liga, nel caso dello spagnolo riscritto, a gennaio grazie all’intesa con Nike, ma la società presieduta da Laporta rischia davvero di non poter riuscire a mantenere la parola data.

Alla fine soltanto uno dei due potrebbe veder comparire il proprio nome – l’ex Lipsia, vista pure la cifra pagata per averlo, sarebbe eventualmente il favorito – sull’elenco dei calciatori utilizzabili in campionato da gennaio a conclusione dello stesso.