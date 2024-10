PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 1-0: Dybala torna in lui, Masina gli ‘regala’ il gol

Pagelle e tabellino di Roma-Torino, match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Angelino 6

FLOP Celik 6: non una brutta partita in generale, ma sempre e comunque un po’ incerto nelle giocate difensive come quelle offensive. Insomma, mai dà la sensazione di sicurezza. Certo Firenze non ha aiutato.

Le Fée 6

Koné 6,5

Zalewski 6. Dal 78′ El Shaarawy sv

Baldanzi 6. Dal 78′ Cristante sv

Pisilli 6,5. Dal 65′ Pellegrini 6

TOP Dybala 6,5: è tornato, almeno al gol. Anche se con la grande mano di Masina. Il suo merito è quello di essere stato al posto giusto al momento giusto e di avere avuto la rapidità di colpire subito verso la porta con grande coordinazione. La giocata, comunque l’ha fatta. Ma stasera è stato libero di andare a cercarsi la posizione un po’ dove voleva lui, trovando il punto in cui poteva toccare di più il pallone e incidere. Ancora lontano da certi fasti, ma è sembrato più lui. Dal 78′ Shomurodov 6

Allenatore: Juric 6

TORINO

Milinkovic-Savic 5

FLOP Masina 5: il gol di Dybala è più un suo autogol, che in scivolata con il pallone ancora abbastanza lontano dalla linea di porta non riesce a coordinarsi in maniera tale da salvare il tiro di Dybala. Poteva davvero tanto di più.

Maripan 5,5. Dal 59′ Pedersen 5,5

Coco 5

Vojvoda 5. Dall’88’ Tameze

Linetty 5,5. Dal 78′ Karamoh sv

Ricci 6

Gineitis 5. TOP Dal 46′ Njie 6: niente di speciale, ma quando entra lui dà una sensazione diversa, di provarci, di presenza fisica e di buona qualità in mezzo al campo. Il punto è che forse doveva agire qualche metro più avanti, ma il centrocampo del Torino oggi era assente.

Lazaro 5,5

Adams 5

Sanabria 5. Dal 59′ Vlasic 6

Allenatore: Vanoli 5

Arbitro: Fabbri 6

Il tabellino di Roma-Torino 1-0

Marcatori: 20′ Dybala (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski (78′ El Shaarawy); Baldanzi (78′ Cristante), Pisilli (65′ Pellegrini); Dybala (78′ Shomurodov).

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Dahl, Paredes, Cristante, Soulé, Saud, Pellegrini, Shomurodov, El Shaarawy. Allenatore: Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Maripan (59′ Pedersen), Coco; Vojvoda, Linetty (78′ Karamoh), Ricci, Gineitis (46′ Njie), Lazaro; Adams, Sanabria (59′ Vlasic).

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Pedersen, Tameze, Karamoh, Dembelè, Vlasic’, Ciammaglichella, Njie, Balcot, Gabellini.

Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: De Giovane-Di Iorio. IV Uomo: Tremolada. Var: Mazzoleni. Avar: Abisso.