Inter, Zanetti tra la Juve e Conte: “Risposta importante. Sempre al fianco di Lautaro” | VIDEO CM.IT

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, a margine della Conferenza Stampa di ‘Sport Movies & Tv 2024’

“Sono sempre partite difficili, poi in questo periodo abbiamo tante gare ravvicinate da giocare. Era un’altra gara da vincere e dovevamo dare una risposta importante dopo la partita contro la Juventus. Continuiamo a pensare di essere una squadra competitiva, cercando di dare sempre il massimo”. Così Javier Zanetti all’indomani della vittoria in casa dell’Empoli che ha permesso alla ‘sua’ Inter di dimenticare il 4-4 nel derby d’Italia e tornare a -4 dal Napoli capolista.

“Se il Napoli è rivale più pericoloso per lo Scudetto? Conosco benissimo come lavora Antonio Conte, stanno facendo molto bene. Ma anche noi ci saremo – ha risposto il vicepresidente nerazzurro a margine della Conferenza Stampa di ‘Sport Movies & Tv 2024’ – Quelle tra Inter e Napoli sono sempre partite combattute e importanti, entrambe le squadre hanno grandi giocatori. Noi vogliamo competere fino alla fine per il campionato“.

CHAMPIONS E GOL SUBITI – “L’Inter può competere per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni che affronta – ha sottolineato Zanetti – Differenza gol subiti tra campionato e coppa? Su questo aspetto stiamo lavorando, i giocatori sono consapevoli che devono migliorare e stanno lavorando tutti giorni affinché questo non accada più”.

Inter, Zanetti polemico sul Pallone d’Oro: “Ci aspettavamo una posizione migliore per Lautaro”

Zanetti ha poi polemizzato sul Pallone d’Oro, vinto da Rodri del Manchester City e che ha visto Lautaro Martinez piazzarsi ‘solo’ al settimo posto, dunque fuori dalla top five: “Credo che tutti ci aspettavamo una posizione migliore. Questi premi sono però così…”

“Lautaro deve stare tranquillo – ha detto l’argentino in conclusione – perché ha tutto il riconoscimento possibile dall’Inter e dalla nazionale argentina, visto tutto quello che ha fatto e che ha vinto. Noi all’Inter gli vogliamo molto bene e siamo sempre al suo fianco”.